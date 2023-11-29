聚焦群众需求 提升基层治理实效——访市人大代表张武智

“政府工作报告提出，要深化创新社会治理，坚持和发展新时代‘枫桥经验’‘浦江经验’。作为一名来自基层的人大代表，我深感重任在肩、使命光荣。”市人大代表、汝阳县城关镇党委书记张武智说。

“政府工作报告提出，要深化创新社会治理，坚持和发展新时代‘枫桥经验’‘浦江经验’。作为一名来自基层的人大代表，我深感重任在肩、使命光荣。”市人大代表、汝阳县城关镇党委书记张武智说。

张武智表示，在基层治理工作中，将以群众需求为引导，探索组织融合、资源整合、人心聚合，加快邻(乡)里中心建设，推动公共服务下沉社区，打造更有温度的“百姓之家”；发挥党支部作用，引导带领群众成立“三自”组织，实现群众服务群众，群众管理群众，形成共建共治共享的良好格局；转变运营理念，积极对接需求，使运营机构享受“拎包入住式”服务，实现邻(乡)里中心由公益服务向半市场化、市场化运营转变，有效提升“续航”能力。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）