持续优化营商环境 推动产业转型升级——访市人大代表杨青立

作为全国最大的钢制家具生产和出口基地，近年，伊滨区庞村镇积极推动产业转型升级。市人大代表，伊滨区庞村镇西庞社区党总支书记、居委会主任杨青立说，将抓风口、换赛道、搞创新，推动钢制家具向智能化、绿色化、集群化发展，实现钢制家具产业向智能家居产业升级。

作为全国最大的钢制家具生产和出口基地，近年，伊滨区庞村镇积极推动产业转型升级。市人大代表，伊滨区庞村镇西庞社区党总支书记、居委会主任杨青立说，将抓风口、换赛道、搞创新，推动钢制家具向智能化、绿色化、集群化发展，实现钢制家具产业向智能家居产业升级。

杨青立建议，要加快推进产业延链补链强链，充分发挥产业集聚效应，提升产业链发展规模和水平。要进一步优化资源配置和要素保障，加快推进交通基础设施建设等，推动区域交融互通，为产业发展创造良好的硬环境。要持续优化营商环境，提升行政效能，持续激发企业创新创业活力，助力全市经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）