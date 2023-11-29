加强要素保障 助推文旅融合高质量发展——访市人大代表申家威

“去年以来，洛阳抢抓文旅产业风口，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。”市人大代表、洛阳餐旅(集团)股份有限公司董事长申家威说，越来越多的文旅相关企业感受到了发展带来的红利，大家信心十足。

“去年以来，洛阳抢抓文旅产业风口，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。”市人大代表、洛阳餐旅(集团)股份有限公司董事长申家威说，越来越多的文旅相关企业感受到了发展带来的红利，大家信心十足。

政府工作报告指出，提内涵推动深度融合，筑牢文旅文创支柱。申家威建议，洛阳相关部门可以细化制定招商引资优惠政策，加大扶持力度，提高文旅项目招商成效，为文旅融合“壮骨”。进一步健全文旅产业链条，推动文旅住宿业扩总量、调结构、提品质，形成层次分明、分布合理、差异互补的格局，更好满足游客需求。同时，通过健全完善文旅人才引进、任用、培养等机制，进一步优化文旅人才队伍结构，奠定文旅产业高质量发展的人才基础，通过加强要素保障，助推洛阳文旅融合高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）