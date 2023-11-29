聚力惠民利民便民新事项 实现增进民生福祉新突破——访市人大代表陈娅

“政府工作报告指出，要高标准保障和改善民生，持续提升人民生活品质，作为一名基层工作者，我深感责任重大。”市人大代表、西工区汉屯路街道芳林北路社区党总支书记兼居委会主任陈娅说。 “政府工作报告指出，要高标准保障和改善民生，持续提升人民生活品质，作为一名基层工作者，我深感责任重大。”市人大代表、西工区汉屯路街道芳林北路社区党总支书记兼居委会主任陈娅说。 陈娅说，近年，芳林北路社区充分发挥党建引领，通过“党组织牵头＋社会组织赋能”，推动辖区“三自”组织孵化培育及功能升级，不断丰富书画研习、非遗剪纸、传统戏曲等群众喜闻乐见的文化活动，增强了群众获得感、幸福感和安全感。她表示，社区要秉持“惠民生、暖民心、顺民意”，围绕群众“急难愁盼”的问题，细化制定确实可行的解决办法，不断升级暖心服务，创新基层社会治理方式，丰富群众业余生活，聚力惠民利民便民新事项，在增进民生福祉上实现新突破。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）