优化绿化树种 提升绿化综合效应——访市政协委员朱瑞琪

“绿化工作事关可持续发展，建议结合洛阳实际，进一步优化绿化树种工作，将科学绿化理念贯穿绿化工作全过程。”市政协委员、河南林业职业学院园林园艺学院教授朱瑞琪表示。 “绿化工作事关可持续发展，建议结合洛阳实际，进一步优化绿化树种工作，将科学绿化理念贯穿绿化工作全过程。”市政协委员、河南林业职业学院园林园艺学院教授朱瑞琪表示。 朱瑞琪进一步解释，目前我市部分绿化树种存在味道难闻、飞絮较多等问题，既让市民身体不适，又容易产生污染。她建议，要根据气候条件等，统筹生活生产生态需要，做好城乡绿化树种规划，科学选择绿化树种，真正做到因地制宜、适地适绿。要有针对性地解决好当前绿化树种存在的问题，比如降低石楠等树种种植密度，限制在人行道、广场、居民小区等过多栽种大叶女贞，鼓励栽种不会产生飞絮的雄性柳树，加强对已栽种的悬铃木、雌性柳树杨树的修剪工作，进一步提升绿化综合效应，让河洛大地更绿、人居环境更美。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)