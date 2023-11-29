强化音乐赋能 推动文旅融合——访市人大代表田华

“洛阳去年在新文旅方面取得的成绩令人倍感振奋。政府工作报告指出，今年要大力推广新模式、升级新业态、推出新场景、形成新IP，我非常期待。”市人大代表、市音乐家协会副主席田华说。

“洛阳去年在新文旅方面取得的成绩令人倍感振奋。政府工作报告指出，今年要大力推广新模式、升级新业态、推出新场景、形成新IP，我非常期待。”市人大代表、市音乐家协会副主席田华说。

田华表示，新文旅发展需要不断创新。音乐有传播快速、引发情感共鸣的特点，在抖音、小红书等新媒体平台被广泛运用。建议我市将音乐产业发展纳入文旅发展大局中，从听觉和汉服的视觉两方面共同发力，为洛阳文旅增添魅力，推动文旅深度融合。同时，希望我市深化文化机构改革，成立由豫剧院、曲剧院、歌舞剧院等组成的演艺集团，推进建设专业化、规模化演艺企业，同时推动文旅相关单位协同发展，让城市文旅产业持续做深做大做强。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）