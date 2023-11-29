提升基层医疗能力 织密15分钟基础医疗服务圈——访市政协委员齐存森

“数据显示，我国基层医疗卫生机构占医疗机构总数量95%以上，但诊疗人次占比不到20%。提升基层医疗能力势在必行。”市政协委员、洛阳爱森生物科技有限公司总经理齐存森说。 “数据显示，我国基层医疗卫生机构占医疗机构总数量95%以上，但诊疗人次占比不到20%。提升基层医疗能力势在必行。”市政协委员、洛阳爱森生物科技有限公司总经理齐存森说。 齐存森介绍，当前我国人口老龄化问题加剧，慢病患者低龄化趋势显现。建议充分利用洛阳现有的4000多家基层医疗机构和正在积极布局的乡里中心，通过多元合作，织密15分钟基础医疗服务圈。结合未来医疗需求，摆脱现有框架制度束缚，创新性培养面向未来的新型基层医疗服务人员。推进互联网+医疗，助力医疗资源下沉，优化医疗行业整体工作效率。创新医疗监管服务模式，在风险整体可控的情况下，给各医疗服务机构在服务内容、服务方式上更大空间。同时，应创新健康知识科普形式，让群众听得懂、学得会、用得上，打造健康洛阳科普品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）