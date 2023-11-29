关于洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告（摘要）

关于洛阳市2023年预算执行情况 和2024年预算（草案）的报告（摘要）。

关于洛阳市2023年预算执行情况

和2024年预算（草案）的报告（摘要）

——2024年2月4日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上

洛阳市财政局

一、2023年预算执行情况

(一)2023年预算收支情况

1.一般公共预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2023年全市一般公共预算收入年初预算合计419.2亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算16亿元，调整后收入预算为403.2亿元；全年收入实际完成404.3亿元，同比增长1.5%。年初支出预算合计603.4亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为764.5亿元；全年支出实际完成667亿元，同比增长6.1%。

(2)市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的2023年市级一般公共预算收入年初预算为78.2亿元，执行中按程序调减收入预算1亿元，调整后收入预算为77.2亿元；全年收入实际完成77.3亿元，同比增长2%。年初支出预算154.5亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为191.1亿元；全年支出实际完成169.1亿元，同比增长10.8%。

2.政府性基金预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2023年全市政府性基金预算收入年初预算合计260亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算81.8亿元，调整后收入预算为178.2亿元；全年收入实际完成196.1亿元，同比增长33.2%。年初支出预算合计322.8亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为574.5亿元；全年支出实际完成455.8亿元，同比增长83.1%。

(2)市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的2023年市级政府性基金预算收入年初预算为162.7亿元，执行中按程序调减收入预算60.5亿元，调整后收入预算为102.2亿元；全年收入实际完成122.2亿元，同比增长49.7%。年初支出预算169.7亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为165.4亿元；全年支出实际完成133.5亿元，同比增长55.3%。

3.国有资本经营预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2023年全市国有资本经营预算收入年初预算合计6.3亿元，全年收入实际完成7.8亿元，同比增长129.7%。年初支出预算合计6.3亿元，全年支出实际完成3.4亿元，同比增长43.5%。

(2)市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的2023年市级国有资本经营预算收入年初预算为1.9亿元，全年收入实际完成3.9亿元，同比增长140.2%，主要原因是洛轴LYC股权转让一次性因素增加国有股权转让收入2亿元。年初支出预算1.3亿元，全年支出实际完成1.1亿元，同比增长40.3%。

4.社会保险基金预算

市十六届人大一次会议批准的2023年全市社会保险基金预算收入年初预算181.4亿元，全年收入实际完成183.9亿元，同比增长3.6%。年初支出预算161.9亿元，全年支出实际完成172.2亿元，同比增长3.7%。

(二)政府债务情况

省财政厅核定我市2023年政府债务限额1328.2亿元，其中：一般债务限额470.2亿元，专项债务限额858亿元。2023年全市政府债务限额中，市级政府债务限额517.8亿元，县区政府债务限额810.4亿元。截至2023年底，全市政府债务余额合计1202.8亿元，其中：一般债务余额366.5亿元，专项债务余额836.3亿元；市级政府债务余额485.9亿元，县区政府债务余额716.9亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

2023年，省转贷我市地方政府债券498.4亿元(含再融资债券209.7亿元)，其中市级215.7亿元(含再融资债券111亿元)。全市政府债券还本付息29.2亿元，其中市级11.5亿元。全市到期法定政府债券本息已按时足额兑付，政府债务风险总体可控。

(三)落实市人大决议与主要财政工作情况

——实施积极财政政策，助力现代化洛阳建设。

——聚焦市委中心任务，全力保障“三项重点工作”。

——坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。

——统筹发展与安全，守住财政风险底线。

——深化财税体制改革。

二、2024年预算(草案)情况

2024年全市一般公共预算收入增长预期为3%左右。这一目标是指导性的，也是比较积极、符合实际的，各县区将根据本地经济社会发展实际、实事求是安排收入目标。

(一)2024年收支预算情况

1.一般公共预算

(1)代编全市一般公共预算情况

2024年全市一般公共预算收入416.4亿元，增长3%，其中税收占比66%左右；全市一般公共预算支出657.3亿元，下降1.5%。

(2)市级一般公共预算情况

市级一般公共预算收入预期完成80.4亿元，同比增长4%，其中税收收入55亿元，非税收入25.4亿元。市级一般公共预算收入加上体制结算补助、动用预算稳定调节基金等，市级一般公共预算支出安排130亿元。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算收入166亿元，减去调入一般公共预算14亿元，市级政府性基金预算支出安排152亿元(含预计返还城市区征迁补偿支出105亿元)。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入1.4亿元，主要为利润收入；减去调入一般公共预算0.4亿元，市级国有资本经营预算支出安排1亿元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入193.3亿元；全市社会保险基金预算支出安排180.2亿元，当年结余13.1亿元，年末滚存结余190.9亿元。

(二)2024年财政政策和财政工作

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化市委重大战略任务财力保障。在“保工资、保运转”的基础上，2024年统筹安排财政预算资金107.1亿元(不含按体制需返还城市区征迁补偿支出105亿元)，重点安排以下支出：

1.支持有效防范化解重点领域风险。安排37.9亿元。一是防范化解政府性债务风险。二是维护社会大局和谐稳定。三是兜住兜牢安全底线。

2.支持以科技创新引领现代化产业建设。安排17.1亿元。一是落实产业发展“136”工作举措，以“四新一装备”为重点，支持风口产业引育和传统产业升级。二是加快创新平台提级增能，推动龙门实验室等新型研发机构健全运行机制。三是深化国资国企改革，加快市场化转型步伐，增强市场主体发展活力。四是强化人才引育聚集，常态化落实“1+22”人才政策，实施“河洛专才”新举措，健全人才激励和保障机制，为高质量发展提供人才支撑。

3.支持完善提升城市功能品质。安排19.9亿元。一是落实城市提质“351”工作举措，持续提升城市功能品质，推动城市有机更新，不断完善城市基础设施。二是强化交通枢纽功能，支持洛阳市境高速改建等建设任务，促进人流物流信息流集聚，落实航线航班客运补贴和高铁班列运行补贴。三是加快城市公共服务现代化，不断持续提升城市吸引力，助力特色商业街区改造，打造青年宜居宜业新空间。

4.支持深入实施乡村振兴战略。安排7.6亿元。一是落实乡村振兴“151”工作举措，按照“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是推进高标准农田建设，支持耕地保护与质量提升，保护和调动农民种粮积极性。三是深入开展美丽乡村建设和农村人居环境整治，提高农村基础设施建设水平。

5.支持创新体制机制和提升治理效能。安排4亿元。一是持续优化营商环境，加快全省优化营商环境创新示范市建设。二是扩大高水平开放，强力推进产业链招商，用好牡丹文化节、省投洽会、世客会等重要平台，创新招商方式。三是积极推进智慧城市项目建设，支持加快建设全市数字政府基础底座，持续优化提升政务服务能力。四是加大高效金融供给，引导金融机构创新项目融资，加快建设高质量资本市场。

6.支持深入推进生态文明建设。安排4亿元。一是坚持生态优先、绿色发展，保持生态环境领域投入强度，推动绿色低碳循环发展。二是统筹推进国土绿化行动，加强黄河流域生态保护。三是加大生态补偿力度，筑牢南部地区生态屏障，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

7.支持尽心竭力增进民生福祉。安排13.6亿元。一是增强社会保障能力，突出就业优先导向，落实城乡困难群体生活补贴政策，兜牢社会民生底线。二是加快建设健康洛阳，提升医疗卫生服务能力，落实城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务经费财政补助。三是推动教育均衡提质发展，加大规范化普惠性教育资源供给，促进教育资源均衡分配。

8.支持深化文旅融合创新。安排3亿元。一是发掘历史文化资源，加快隋唐洛阳城国家遗址公园、汉魏故城遗址博物馆等项目建设，加强文化遗产保护，推动龙门石窟保护研究和成果利用。二是发挥新文旅产业引流作用，推动洛阳文旅持续出圈出彩，提升国际文旅交流项目的规模和频次，建设具有全球影响力的文旅品牌消费目的地。三是创新节会论坛形式，提升“两节一会一论坛”国际影响力，提高城市综合营销水平，支持办好中国牡丹文化节、世界客属第33届恳亲大会等节会活动。

三、改进和加强预算管理的主要措施

(一)树牢有解思维，落实积极的财政政策。抢抓政策机遇，敏锐捕捉政策信息，积极储备优质项目，提高争取上级资金的主动性和针对性。进一步做好政府专项债券项目储备，优先支持成熟度高的项目和在建项目。

(二)习惯过紧日子，统筹财力保障重点工作。坚决贯彻落实党中央关于“党政机关要习惯过紧日子”有关要求，建立健全节约型财政保障机制，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本。

(三)审核关口前移，提升预算绩效管理效能。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化对政府投资项目、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务、国有资本资产使用、政府投资基金的绩效管理，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

(四)坚持底线思维，防范化解财政风险。严格落实“三保”责任，加强县区财政运行监测，加大财力下沉力度，切实兜牢“三保”底线。建立健全防范化解地方政府债务风险长效机制，统筹资金资产资源和各类政策措施稳妥化解债务存量。强化预算约束和政府投资项目管理，充分开展财政承受能力评估，量力而行开展项目建设，坚决杜绝新增政府隐性债务。

(五)严肃财经纪律，自觉接受预算审查监督。牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。