关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（摘要）

关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划 执行情况与2024年国民经济和社会发展 计划（草案）的报告（摘要）。

关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划

执行情况与2024年国民经济和社会发展

计划（草案）的报告（摘要）

——2024年2月4日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上

洛阳市发展和改革委员会

一、2023年国民经济和社会发展计划执行情况

2023年以来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“建强副中心、形成增长极”，扎实做好“三项重点工作”，持续用好“三个重要抓手”，进一步提振市场信心、稳定发展预期、防范化解风险，全市经济社会发展稳中向好、稳中提质、稳中蓄势，全年地区生产总值同比增长3.5%、较去年提高0.5个百分点。

——经济运行恢复向好。生产供给总体平稳。市场需求稳定恢复。效益活力持续增强。

——创新动能持续释放。创新平台加快构建。创新主体加快培育。创新要素加快汇聚。

——产业发展加速起势。产业集群发展壮大。转型升级步伐加快。市场主体发展壮大。

——城市品质完善提升。基础支撑能力持续增强。城市有机更新效果显著。公共服务布局不断优化。

——乡村振兴深入推进。富民产业加快发展。阶段性重点工作稳步推进。脱贫攻坚成果巩固拓展。

——文旅文创融合创新。保护利用力度加强。文旅品牌特色彰显。新文旅业态加快培育。

——改革开放全面深化。重点改革成效显现。高质量开放步伐加快。营商环境持续优化。

——民生保障显著增强。就业形势总体稳定。教育资源布局优化。“健康洛阳”加快推进。社会保障水平持续提高。环境质量持续改善。社会大局和谐稳定。

二、2024年经济社会发展的总体要求和主要目标任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚决锚定“两个确保”、持续实施“十大战略”、深入推进“十大建设”，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把准大局大势，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，着力稳定经济运行，加快推动转型发展，切实增进民生福祉，有效防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创现代化洛阳建设新局面。

主要目标：地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长7%，社会消费品零售总额增长7%，进出口总值增长7%左右，一般公共预算收入增长3%左右，研发经费投入强度达到3.01%，新增各类市场主体10万户，新增规模以上工业企业200家，新备案科技型中小企业3000家，常住人口城镇化率提高0.6个百分点，城镇新增就业9万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅控制在3%左右，单位生产总值能耗与“十四五”目标统筹衔接。

(一)巩固经济运行向好态势。全面落实扩大内需战略，着力激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，推动经济持续稳定恢复。一是着力扩大有效投资。扎实开展“三个一批”活动，实施488个省市重点项目，抓好百万吨乙烯、中州时代等25个50亿元以上项目，确保形成更多实物投资量。落实政府和社会资本合作新机制，用好BOT、TOT等特许经营模式，全年争取政策性贷款100亿元以上。二是持续释放消费拉动作用。实施特色街区商圈提升等工程，开展促消费活动200场、带动消费200亿元以上。加快阿里巴巴超级APP等项目落地，举行直播电商大赛、发展论坛等活动，建成直播电商基地5家。三是主动帮助企业解困增效。做实“万人助万企”活动，落实失业保险阶段性减免、电价气价优惠等政策，全年落实税费优惠60亿元以上。开展民营经济高质量发展提质行动，提升中小微企业首贷率和信用贷款比重，举办“四项对接”“河洛茶叙”等活动15期，培训民营企业家500人以上。

(二)强化科技创新引领。坚持把强化创新驱动作为现代化洛阳建设的战略抉择，真正把创新落到产业上、把主体落到企业上，加快形成新质生产力。一是着力构建创新平台。加快建设伊滨科技城，重塑重振高新区，推动航空精密轴承、先进耐火材料等国家重点实验室重组建设，确保普莱柯P3实验室投用运行，全年新增创新平台300家以上。二是大力培育创新主体。完善提升创新企业梯次培育体系，全面落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免等支持政策，持续提升规上工业企业研发活动覆盖面，全年新增高新技术企业200家以上。三是持续优化创新生态。实施“百名科技人才入企计划”，优选高层次创新创业人才(团队)5个左右，培育市级科技领军人才15名。举办科创成果直通车活动5场以上，新培育省级以上技术转移示范机构3家，技术合同成交额达到150亿元，突破关键核心技术50项。

(三)加快构建现代化产业体系。以“四新一装备”为重点，全面落实产业发展“136”工作举措，提升产业发展核心竞争力。一是推动“风口产业”集群发展。完善“一链一专班一机构”机制，推动中州时代一期生产线投产运营，力争铝基新材料规模突破千亿、光电产业规模突破500亿，17条优势产业链营收达到4600亿元以上。围绕产业链开展链式招商，全年签约“风口产业”项目130个。二是加快传统产业转型升级。开展“智改数转”免费入企诊断活动，实施“三大改造”项目500个、完成投资450亿元以上。推进数字化转型战略，加快建设石油化工等4个省级工业互联网平台，争创省级智能制造试点示范20个以上。三是培育壮大高成长性企业。建立高成长性潜力企业快速发现、动态管理机制，新遴选高成长性企业20家，新增省级以上“专精特新”企业100家。加大后备企业培育，力争3至4家企业上市。

(四)完善提升城市功能品质。落实城市提质“351”工作举措，大力发展城市经济，持续提升城市综合竞争力。一是加快重大基础设施建设。推进机场三期改扩建，新增国内外航线3—5条。全力推进呼南高铁焦洛平段项目，争取及早开工建设。加快郑洛、济新、沁伊等3条在建高速进度，推进嵩内、洛嵩、嵩汝、宁洛高速汝阳至伊川段前期工作，力争年底前开工建设。二是推进城市有机更新。实施老旧小区改造项目143个、2.68万户，全面完成2000年以前建成的老旧小区改造任务。推进重点片区成片开发，加快建设城市阳台，推动城市文化客厅7月底前建成运营。全年新建邻里中心65个、社区体育公园50个，新增集中供热面积50万平方米。三是提升城市吸引力。大力发展平台经济、楼宇经济、会展经济等新业态，打造专业化高标准特色楼宇2个以上。推进洛北古城、西工小街、上海市场、正大广场和定鼎门南广场片区等特色商业街区改造，全年新落地品牌首店20个以上。

(五)深入实施乡村振兴战略。以富民为核心、以产业为关键，全面落实乡村振兴“151”工作举措，不断开创乡村振兴新局面。一是发展壮大富民产业。谋划建设高标准农田30万亩，绿色杂粮、中药材种植面积达到100万亩和110万亩以上，牛、羊饲养量分别增长7%和6%以上。新创建省级以上“一村一品”示范村镇5个，新增省级农业产业化龙头企业10家。二是加快建设美丽乡村。乡村建设“达标村”实现行政村全覆盖，“示范村”“精品村”分别达到800个和150个，垃圾分类处理率达到80%以上。三是提升乡村治理水平和活力。加快建设乡里中心，实现行政村全覆盖。常态化开展“三清两建”，全市50%以上行政村(社区)集体经济经营性收入达到10万元以上。四是坚决守牢防止规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，强化返贫致贫风险监测和消除，抓好劳动力技能培训和转移就业。

(六)加快推动文旅融合发展。突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展新文旅产业，加快打造全国沉浸式文旅目的地。一是加强文化遗产保护利用。推进天街贯通提升、天津桥等项目，高水平打造五大都城遗址博物馆群，确保汉魏故城遗址博物馆10月份建成开放。加快建设夏商文明考古研究中心，推进二里头遗址、万里茶道申遗。二是加快打造文旅新业态。大力发展沉浸演艺等“六大业态”，加快洛邑古城二期、华夏历史文明传承创新产业园等项目建设，推动大河荟剧本娱乐产业园做大做强，新打造3至5个乡村精品民宿集群。三是持续保持文旅热度。积极推进“引客入洛”，提升服务水平和质量，扩大“两节一会一论坛”影响力，高质量办好世界客属第33届恳亲大会。用好汉服引流元素，谋划汉服设计和妆造赛事。推进“洛阳旅游”品牌建设，深化与自媒体平台合作，打造热门话题。

(七)推进深层次改革和高水平开放。坚持把改革开放作为现代化洛阳建设的关键一招，激发高质量发展内生动力。一是推进重点领域改革。深化国资国企改革，组建工控集团、新交投集团，推动国宏集团AAA信用等级评定。深化开发区改革，打造专业园区运营公司25家以上，全市开发区主导产业营收超2000亿元。二是持续优化营商环境。推进营商环境综合配套改革，加快建设全省优化营商环境创新示范市，推动省定“五件事”取得新成效，年底前2382个事项实现“网上办”，全力打造全省最优营商环境。三是扩大制度型开放。自贸区形成10个以上创新案例，跨境电商进出口额增长6%以上，服务外包合同执行额增长10%以上。稳定开行铁海联运班列和中欧班列，东方红国际陆港完成集装箱吞吐量3万标箱，全年新增外贸企业100家以上。

(八)着力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦“一老一小一青壮”，解决好群众急难愁盼问题。一是稳定和扩大就业。深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，开展招聘活动120场以上，完成各类职业技能培训30万人次，新增技能人才15万人。二是完善公共服务体系。高质量建设国家基础教育综合改革实验区，新建、改扩建义务教育学校36所。高水平建设国家、省级区域医疗中心，加快建设西交大二附院洛阳医院，谋划实施河科大一附院东院区等项目。完善“五级四类”养老服务体系，建成集中养老服务站点150个以上、村级居家助老服务点300个以上。三是持续改善生态环境质量。深入推进污染防治攻坚，推动PM2.5、PM10、优良天数“两降一升”，国省控地表水断面达标率保持100%，受污染耕地安全利用率达到95%以上。四是有效化解风险隐患。第二批“保交楼”项目6月底前全部交付，年底前剩余问题楼盘基本化解到位。分类施策化解存量债务、严控增量债务，稳妥推进农商行改革重组。落实最严格的安全生产责任制，统筹做好防汛、信访、消防、档案、产改等工作。落实“过紧日子”要求，腾出财力保重点、保民生，兜牢基层“三保”底线。