持续优化营商环境 发展壮大县域经济

昨日下午，市人大常委会主任李保国到伊川县代表团，与代表们共同审议政府工作报告。

昨日下午，市人大常委会主任李保国到伊川县代表团，与代表们共同审议政府工作报告。

代表们畅所欲言，靳春伟、侯建军、赵继增、侯亚贞、王志谦、李义龙、孙蕾、靳广亮、任会芳等围绕政府工作报告，就产业转型升级、优化营商环境、发展乡村特色产业、创新招商引资机制、推动文旅文创深度融合等提出意见和建议。大家纷纷表示，政府工作报告通篇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“建强副中心、形成增长极”，紧扣群众所思所想所盼，为2024年现代化洛阳建设指明了路径，是一个讲政治、接地气、聚民心的好报告。

李保国指出，政府工作报告站位高、目标明、思路清、举措实，具有很强的科学性、指导性和实践性，是一个鼓舞人心、催人奋进的报告。他鼓励各位代表积极建言献策，以高度的责任感和使命感，认真落实政府工作报告各项部署要求，提振信心、积极作为，为加快推进现代化洛阳建设积极贡献力量。

结合伊川发展实际，李保国强调，要抓创新强风口，在优化产业结构布局上加压奋进，紧盯光电信息、新能源、智能制造三大风口产业，加大优质项目引育力度，持续优化营商环境，建强产业平台载体，做大做强产业集群，持续发展壮大县域经济。要持续抓好乡村振兴“151”工作举措落实，积极发展乡村特色产业，提升乡村治理水平，全面推进乡村振兴示范区建设。要坚持以人民为中心的发展思想，以“两建设、三改造”为抓手，补短板、强功能、提形象，做强城市功能，提升城市品质，加快打造更有活力、更加宜居的伊川。

代表们还审议了大会选举办法草案、市十六届人大有关专门委员会组成人员人选表决办法草案等。

仝宇鹏等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吕亚琪)