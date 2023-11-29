昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁来到市十六届人大二次会议栾川县代表团，与代表们共同审议政府工作报告。

昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁来到市十六届人大二次会议栾川县代表团，与代表们共同审议政府工作报告。

栾川县代表团会场气氛热烈，牛莺歌、王景甫、李青春等代表先后发言。大家一致认为，政府工作报告体现中央决策部署、契合洛阳发展实际，是一个旗帜鲜明讲政治、凝心聚力促发展的好报告，将认真学习领会、抓好贯彻落实。大家还围绕推动农村养老事业发展、提升乡村治理水平、做大做强民宿产业等提出意见和建议。

在认真倾听代表发言后，杨骁指出，政府工作报告实事求是总结去年成绩，明确指出当前存在的问题，并就如何实现今年目标任务进行具体部署，是一个求真务实、思路清晰、催人奋进的好报告。要深入落实政府工作报告各项部署要求，坚定发展信心，发挥特色优势，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

杨骁指出，要实事求是看形势，满怀信心创未来，既要看到当前经济持续回升向好面临的困难和挑战，又要看到推动经济稳定增长的积极因素和有利条件，以更加坚定的信心推动经济社会实现高质量发展。要把准大局大势，立足栾川发展实际，抢抓风口产业，着力延链补链强链，大力发展新文旅、高端民宿、中药材、绿色矿山等产业，更好统筹高质量发展和高水平安全，培育更多新质生产力。要深入落实乡村振兴“151”工作举措，持续推进“4+2”阶段性重点工作，大力发展富民产业，做好“土特产”文章，推动乡村振兴取得更大成效。要常态化推进“三清两建”，建好用好“三自”组织，持续深化平安建设工作，统筹做好帮扶救助、矛盾排查化解等工作，全面提升乡村治理效能，建设宜居宜业和美乡村，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌展现栾川新担当新作为。

代表们还审议了大会选举办法草案、市十六届人大有关专门委员会组成人员人选表决办法草案等。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)