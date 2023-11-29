徐衣显参加政协经济界别组讨论

4日下午，市长徐衣显来到市政协十四届二次会议经济界别组，与政协委员一起讨论市政府工作报告，听取意见和建议，围绕中心共谋良策，汇聚力量共促发展。市政协主席孙延文参加讨论。

徐衣显在参加政协经济界别组讨论时强调

汇众智聚合力共谋现代化洛阳建设

谏诤言献良策共创高质量发展辉煌

孙延文参加

4日下午，市长徐衣显来到市政协十四届二次会议经济界别组，与政协委员一起讨论市政府工作报告，听取意见和建议，围绕中心共谋良策，汇聚力量共促发展。市政协主席孙延文参加讨论。

讨论中，政协委员们畅所欲言，一致认为政府工作报告实事求是、亮点纷呈，是一个代表民意、集聚民智、惠及民生的好报告，也是一个立足当前、放眼未来、催人奋进的好报告。委员们围绕文旅融合、数字经济、生态保护、现代物流、跨境电商等积极建言献策，体现了对洛阳高质量发展的热切期盼。

徐衣显边听边记，对委员们提出的意见和建议一一回应。他说，委员们的发言既有破解瓶颈的实招妙计，也有前瞻未来的良策诤言。广大政协委员在凝聚共识和建言资政上双向发力，在服务大局和关注民生上主动作为，为全市经济社会高质量发展贡献了重要力量，代表市政府对市政协和各位委员表示衷心感谢。

徐衣显强调，今年是我市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，希望各位委员把好“方向舵”、当好“智囊团”、练好“基本功”，努力在现代化洛阳建设中展现新作为、作出新贡献。要进一步筑牢思想共识之基。把加强党的全面领导贯穿履职全过程、各领域，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在深入协商中寻求最大公约数、画出最大同心圆，把“竞”的士气昂扬起来、“干”的劲头激发出来，汇聚起推动洛阳高质量发展的强大合力。要进一步增强助推发展之力。围绕中心，服务大局，扬优势、善作为，深层次思考，多角度建言，树立拼经济、抢机遇意识，牵线搭桥、引资引智，促进更多优势企业、优质项目、优秀人才集聚洛阳，在推动中国式现代化洛阳实践中贡献更多智慧和力量。要进一步增强惠民利民之心。紧扣保障和改善民生，倾听群众呼声，广纳诤言良策，全面履职尽责，协助党委政府解决好群众急难愁盼，真正做到政为民议、言为民建、策为民谋，切实增强群众获得感幸福感安全感。

徐衣显最后表示，市政府将积极吸纳委员的意见和建议，更加主动践行政治协商制度，更加自觉接受政协民主监督，更加扎实办好政协提案，为委员履职创造良好条件，同心协力、携手开创中国式现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞)