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徐衣显参加宜阳县代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 23:04

徐衣显在参加宜阳县代表团审议时强调
突出主导强化支撑大力发展新质生产力
城乡融合富农增收打造乡村振兴示范带

　　4日下午，市长徐衣显到所在的市十六届人大二次会议宜阳县代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

　　窗外白雪皑皑，场内暖意融融。张丽娟、高国伟、王国杰、田华等代表先后发言，大家一致认为报告站位高远、思路清晰、目标明确、措施精准，贯彻中央精神，落实省委部署，符合洛阳实际，顺应人民期盼，是一个强信心、聚人心、暖民心的好报告。大家围绕产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创、民营经济、营商环境等领域积极建言献策。徐衣显边听边记，不时插话交流、回应代表关切，表示市政府将认真梳理研究、积极吸收采纳、做好分解落实。

　　徐衣显指出，刚刚过去的2023年，在市委坚强领导下，全市上下聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力以赴攻难关、解难题、防风险、惠民生，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，是全市各级各部门各单位同心协力、精准发力、艰苦奋斗的结果，进一步坚定了我们拼抢机遇、更加出彩的信心和底气。

　　徐衣显充分肯定了宜阳经济社会发展取得的优异成绩。他强调，去年以来，宜阳产业蓄势发力、城市提质蝶变、乡村绽放新颜，跑出了高质量发展的加速度，积蓄了现代化建设的新动能。要站位大局、齐心协力，锚定目标不放松，加压奋进开新局，努力在洛阳县域经济高质量发展中走在先、干在前、作表率。要突出产业主导，主动融入中心城区，紧盯航空航天产业风口，积极承接产业外溢，联动谋划延链补链，做大做强优势产业集群，大力发展新质生产力。要强化项目支撑，加快推进重大项目建设，加大力度优化营商环境，全力引龙头、强配套、优生态，以项目聚资源、蓄动能、促发展。要融合文旅文创，充分发挥生态优势、区位优势，瞄准目标客群，盘活洛水昌谷等滨河优质资源，创新植入户外、运动、亲子等业态模式，打造洛阳近郊“微度假”目的地。要发力乡村振兴，更加注重城乡统筹，因地制宜做强“北椒南药”特色产业，全县域推进人居环境改善，打造乡村振兴示范带，绘就和美乡村新画卷。要转变思维理念，深度研究工作，强化市场意识，树立“有解”思维，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实，为洛阳建强副中心、形成增长极、重振辉煌作出新的更大贡献。

　　安颖芳等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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