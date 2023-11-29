代表委员分团分组审议讨论政府工作报告

4日，出席市十六届人大二次会议的市人大代表和参加市政协十四届二次会议的市政协委员分团分组审议讨论政府工作报告。

4日，出席市十六届人大二次会议的市人大代表和参加市政协十四届二次会议的市政协委员分团分组审议讨论政府工作报告。

在审议讨论中，代表委员们踊跃发言、各抒己见。大家一致认为，政府工作报告坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实中央和省委决策部署、市委要求，系统总结2023年工作实绩，科学谋划今年工作目标，是一份内涵丰富、措施得力、鼓舞人心、催人奋进的好报告。

围绕产业发展，代表委员们结合自身所在行业和工作领域，积极建言献策。大家纷纷表示，一个地方的发展水平、发展前景，说到底取决于产业。建议持续抢抓产业风口，加速新兴产业集群集聚，大力发展新质生产力，加快构建现代化产业体系。同时，应持续深入开展“万人助万企”活动，简化重点项目审批流程，推动营商环境优化升级。

围绕城市提质，代表委员们表示，应加快完善城市基础设施，提升城市公共服务品质，结合市民需求，在城市新建游园、公园内增加休闲娱乐及便民服务等设施，让城市有“颜值”更有“温度”；拓展智慧景区、智慧停车等场景应用，以精细化智慧化管理模式，推进城市治理现代化。

围绕乡村振兴，代表委员们认为，产业振兴是乡村振兴的重中之重，建议结合各地资源禀赋，发展乡村特色产业，不断增加集体经济收入；大力推进人居环境整治提升，以“三清两建”为抓手，提升乡村治理水平，打造宜居宜业和美乡村。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭飞飞 实习生 吕亚琪）