瞄准细分领域 发力人工智能——访市政协委员姬向懿

“当前，高速增长的人工智能产业带动了基础数据服务产业蓬勃发展，也为洛阳发展基础数据服务产业提供了难得机遇。”市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿表示。
“当前，高速增长的人工智能产业带动了基础数据服务产业蓬勃发展，也为洛阳发展基础数据服务产业提供了难得机遇。”市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿表示。
“当前，高速增长的人工智能产业带动了基础数据服务产业蓬勃发展，也为洛阳发展基础数据服务产业提供了难得机遇。”市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿表示。
姬向懿说，基础数据服务产业主要负责为人工智能提供重要的数据“燃料”，属劳动密集型产业，既能解决大量就业，又有利于产业转型升级。
她建议，要出台基础数据服务产业发展扶持政策，鼓励本地相关领域的企业与本地高校、职业学校合作开展人才联合培养，加快培养高素质创新型人工智能人才。要加强产业龙头企业招引，吸引上下游企业不断集聚，拓展洛阳人工智能基础数据服务产业链条，推动洛阳加速挺进人工智能这一产业新赛道，重塑产业竞争新优势。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
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