携手共绘幸福洛阳美好画卷——青年代表委员热议“公共服务供给”

2023年，我市切实保障和改善民生，持续提升教育、医疗、养老等保障水平，着力办成一批群众可感可及的实事，让群众的获得感幸福感更加充实。

2023年，我市切实保障和改善民生，持续提升教育、医疗、养老等保障水平，着力办成一批群众可感可及的实事，让群众的获得感幸福感更加充实。

这几天，部分青年代表委员围绕公共服务话题，谈感受、话发展，纷纷表示要携手共绘幸福洛阳美好画卷。

“青春洛阳离不开健康底色，医疗发展已经成为对一座城市更高维度的衡量标准。”市政协委员、洛阳市律师协会参议政工委副主任赵志端长期关注公共服务供给中的健康话题。

赵志端说，近年来，洛阳市卫生健康事业高质量发展，为广大市民提供了强有力的健康保障。去年，呼吸、中医(脑病)两个国家级区域医疗中心顺利开诊，5个省级区域医疗中心高效运行，省人民医院豫西分院成功揭牌，153家乡镇卫生院达到国家标准，这些都为洛阳建设青年友好型城市提供了坚实的健康保障。

“当前，我市的医疗资源配置还有进一步优化的空间。”赵志端说，他将立足本职工作，对“健康洛阳”的建设不断建言献策，让来洛、留洛发展的年轻人多一分健康保障。

体育公共服务关乎民生、连接民心，是人民群众提升获得感、幸福感的重要保障。为解决“去哪儿健身”这一难题，我市聚焦满足群众身边健身设施需求，深入推进社区体育公园建设，积极拓展特色体育服务供给，加快建设青年友好型城市。

市人大代表、市规划建筑设计研究院有限公司古建园林分院院长郑雪是一名“80”后，长期关注并曾参与设计、建设我市一批体育公园项目。

“青春洛阳，不仅仅要提供普惠性社区体育服务，还要多打造一些功能丰富、形态多样的综合性体育公园，这样更能吸引年轻人的关注。”郑雪说，数据显示，2022年至2023年，中国户外运动产业持续升温，冰雪运动、路跑骑行、越野露营等呈现出爆发式增长，“90”后成为最大参与群体。这其中，飞盘、桨板、陆冲、腰旗橄榄球、匹克球、Citywalk等新兴户外运动项目正逐步成为年轻群体“新城市运动”潮流的代表。

不久前，改造提升后的文博体育公园盛装亮相，这里各类专业运动场地一应俱全，填补了我市高品质运动设施空白。这里休闲娱乐餐饮住宿一站畅享，成为网红打卡地。截至目前，我市已有224个社区体育公园建成投用，“10分钟健身圈”正在形成。在此基础上，郑雪也对我市体育公园的建设充满期待，她希望结合自身工作，助力体育公共服务吸引更多青年参与。

市政协委员、洛阳才华无限科技集团有限公司副总裁王亚楠是一名“90”后，长期关注引才、育才话题。去年，我市设立5亿元人才基金，成立洛阳市人才集团，引育高层次创新创业人才(团队)达到37个，入选国家级科技领军人才3名、省级高层次人才174名。“青年人才的集聚，能为洛阳的发展注入更多新活力。”王亚楠说，有关部门要创新服务管理思维，从青年群体的角度积极谋划、主动推进，为青年人才提供更丰富的政策支持和创业扶持，吸引更多的优秀人才来到洛阳、留在洛阳、爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）