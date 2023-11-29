聚力延链补链强链 做大做强产业集群——访市人大代表李义龙

“政府工作报告提出，要提升高质量发展水平，前瞻性构建现代化产业体系，推动优质存量企业做大做强。”市人大代表、洛阳市三金化工塑料有限公司董事长李义龙建议，要进一步完善政策支撑，聚力延链补链强链，做大做强产业集群。

“政府工作报告提出，要提升高质量发展水平，前瞻性构建现代化产业体系，推动优质存量企业做大做强。”市人大代表、洛阳市三金化工塑料有限公司董事长李义龙建议，要进一步完善政策支撑，聚力延链补链强链，做大做强产业集群。

李义龙表示，要进一步完善推动延链补链强链的政策措施，设置奖惩机制，积极为企业排忧解难。要根据企业需求提供定制服务，主动为企业发展壮大出谋划策，大力强化本地产业链。要在抓住优势产业链的同时，关注众多中小企业发展，发掘并培育“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”“专精特新”等企业。此外，还要加强与高校、产业联盟、商会的产学合作，设置专项办法加快培育引进产业链人才，为高质量发展注入活力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）