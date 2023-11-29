优化基层医疗资源配置 方便群众“家门口”就医——访市政协委员席恺

“优质医疗资源倍增的同时，也要多向基层倾斜，优化基层医疗资源配置，强化分级诊疗制度，方便群众在‘家门口’就医。”市政协委员、河科大一附院耳鼻喉科主任席恺说。

“优质医疗资源倍增的同时，也要多向基层倾斜，优化基层医疗资源配置，强化分级诊疗制度，方便群众在‘家门口’就医。”市政协委员、河科大一附院耳鼻喉科主任席恺说。

政府工作报告提出，要高标准保障和改善民生，持续提升人民生活品质。其中，完善多层次医疗卫生服务体系也是席恺关注的重点。

“国家级医疗资源要多引入，基层医疗服务能力也要不断提升，让群众放心就近就医，才能切实增加群众的幸福感和获得感。”席恺建议，要加强基层医疗服务能力建设，完善和严格执行分级诊疗制度，构建区域医疗信息共享平台，强化监督考核与政策配套，促进全市医疗卫生服务体系的健康发展，保障人民群众享有公平可及、系统连续的医疗服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）