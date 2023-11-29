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发挥中医诊疗优势 提升群众就医获得感——访市人大代表买群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 22:14

　　“随着大健康理念的不断强化，提升健康素养、未病先防越来越受群众关注和重视。希望我市多措并举发挥中医诊疗优势，提升群众就医获得感。”市人大代表、洛阳启明医院综合办主任买群在接受记者采访时表示。

　　去年以来，我市在部分医疗机构试点开设了中医日间病房，广受患者好评。买群建议，要增加具有该功能的医疗机构数量和纳入中医日间病房治疗的病种数量，充分发挥中医诊疗优势，让更多患者享受到这种高效便捷的就医模式，切实减轻就医负担。同时，要加强中医医疗机构特色能力建设，强化人才智力支撑，弘扬和发展中医药文化，促进中医药传承创新发展，全面提升综合治疗能力和水平，让老百姓实实在在受益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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