市政协召开十四届十三次主席会议

4日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十三次主席会议。

4日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十三次主席会议。

会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十四届洛阳市委员会第二次会议各项工作报告以及常委会工作报告决议(草案)、提案工作报告决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报。会议听取了各界别委员组审议大会选举办法(草案)，大会选举总监票、总计票等人员名单(草案)讨论情况的汇报；酝酿讨论候选人名单(草案)情况的汇报，并决定将审议和酝酿讨论情况向市政协十四届八次常委会会议报告。

会议审议了《关于接受陈淑欣、张伊民同志辞去政协第十四届洛阳市委员会副主席职务的决定(草案)》，并决定提请市政协十四届八次常委会会议审议。

会议听取了政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届二次会议提案审查情况的报告(草案)，并决定提请市政协十四届八次常委会会议审议。

会议审议了拟提请市政协十四届八次常委会会议审议的市政协十四届八次常委会会议建议议程。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞）