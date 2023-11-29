市政协召开十四届八次常委会会议

4日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届八次常委会会议。

4日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届八次常委会会议。

会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十四届洛阳市委员会第二次会议各项工作报告以及常委会工作报告决议(草案)、提案工作报告决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报，并决定将上述草案提请全体委员大会审议。

会议听取了各界别委员组审议大会选举办法(草案)，大会选举总监票、总计票等人员名单(草案)讨论情况的汇报；酝酿讨论候选人名单(草案)情况的汇报。会议决定将大会选举办法(草案)和选举总监票、总计票等人员名单(草案)提请全体委员大会审议通过后，进行选举。

会议审议了《关于接受陈淑欣、张伊民同志辞去政协第十四届洛阳市委员会副主席职务的决定(草案)》；听取和审议了政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届二次会议提案审查情况的报告(草案)，并决定将上述草案提请全体委员大会审议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞）