加快构建现代化产业体系 大力发展新质生产力——代表委员热议“产业发展”

百万吨乙烯提速建设，中州时代配套项目纷至沓来，入选首批全国制造业高质量发展50强城市，全市17条优势产业链全年营收达4200亿元……河洛大地上，风口产业集聚成势的美好图景越发耀眼。

百万吨乙烯提速建设，中州时代配套项目纷至沓来，入选首批全国制造业高质量发展50强城市，全市17条优势产业链全年营收达4200亿元……河洛大地上，风口产业集聚成势的美好图景越发耀眼。

产业发展是现代化洛阳建设的首要任务。去年以来，洛阳紧盯产业风口，聚焦新型工业化大力发展新质生产力，不断书写现代化产业体系建设“洛阳篇章”。两会代表、委员一致认为，要继续将“四新一装备”作为主攻方向，重点发展5大先进制造业集群和17条优势产业链，以实施制造业重点产业链高质量发展行动等为抓手，奋力打造具有核心竞争力的风口产业集群。

龙头牵引不断发力。锚定千亿级光电产业集群建设，链主企业中航光电科技股份有限公司昂首挺进“200亿俱乐部”，为洛阳龙头企业培育增添新的风采。市人大代表、中航光电总经理李森表示，依托在洛投资超65亿元建设的基础器件产业园等重点项目，中航光电紧抓新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业发展机遇，将继续发挥龙头企业牵引作用，梳理产业链关键环节，带动上下游、左右链集聚，不断强化产业协作和协同攻关，实现洛阳光电产业集群提速发展。

重点项目积蓄动能。“在实现企业‘开门红’的基础上，我们今年将继续推进百万吨乙烯项目建设，为全市产业发展进一步增强后劲。”市人大代表、中国石化洛阳石化公司常务副总经理刘耀宇说。洛阳石化今年将狠抓项目建设，在不断优化数字智能化平台运行、积极开发新产品、实现产销联动的同时，以百万吨乙烯项目建设为牵引，围绕政企联动积极推进产业延链、补链、强链，加快释放“超级工程”带动作用。

绿色动能更加彰显。“稳步推进‘低碳洛阳’建设”“积极构建绿色能源体系”……政府工作报告上的这些内容，让市政协委员、中信重工液压润滑研究所所长孙富强备受鼓舞。他认为，绿色发展是高质量发展的底色，在全市涌现中信重工智能矿山装备、洛轴高端精密轴承、新强联风电回转支承等重磅绿色产品的背景下，我市应持续优化支持绿色低碳发展的经济政策“工具箱”，加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，为发展新质生产力提供源源不断的绿色动能。

改革动力持续增强。推动新质生产力发展，制度创新是保障。作为“共和国长子”，对于昂首迈入“新洛轴”时代的洛阳轴承集团股份有限公司来说，“走深”“出新”“破局”“增长”成为企业发展“关键词”。市人大代表、洛轴董事长王新莹表示，成功混改后的洛轴，将聚焦专业化、规范化、市场化方向，朝着“‘十四五’末收入超100亿元，带动河南轴承产业规模达500亿元，2025年整体上市”等战略目标前行，努力打造世界轴承供应商，为建设轴承强国和装备强国贡献更多“洛阳力量”。

以高水平对外开放助力现代化产业体系建设至关重要。市政协委员、伊滨区商务局副局长齐琳认为，要实现产业高质量发展，洛阳还应持续实施高水平对外开放，通过培育龙头企业，叫响洛阳跨境电商世界品牌，深度参与全球产业分工与合作，用好国内国际两个市场两种资源，加速推动人才基础、创新主体、新兴产业等优势聚合释放。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 余柯 张若含 文/图）