普及心肺复苏知识 提升急救速度质量——访市政协委员林森

“心脏骤停的黄金救援时间只有4分钟，如果能实施及时的心肺复苏，可挽救35%至40%的猝死者生命。”市政协委员、河南科技大学第一附属医院核医学科主治医师林森表示，面对这一问题，亟需推动心肺复苏技能培训实现全覆盖。

“心脏骤停的黄金救援时间只有4分钟，如果能实施及时的心肺复苏，可挽救35%至40%的猝死者生命。”市政协委员、河南科技大学第一附属医院核医学科主治医师林森表示，面对这一问题，亟需推动心肺复苏技能培训实现全覆盖。

林森建议，先从学校入手，把心肺复苏技能纳入各类学校的必学课程，提升年轻人急救水平。要推动心肺复苏技能培训进单位，把心肺复苏等急救知识纳入企业和行政事业单位工作人员技能培训中，进一步扩大社会急救队伍的力量。要推动心肺复苏技能培训进社区，定期开展心肺复苏技能培训，提升社区居民急救技能。此外，林森还建议，要在有关政府部门统筹下，成立更多社会救援志愿者队伍，扩大应急救援力量下沉覆盖面，提升急救速度质量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）