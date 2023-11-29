“链”接风口促转型 培育新质生产力——访市人大代表吴文君

“政府工作报告提出，要前瞻性构建现代化产业体系，大力发展新质生产力，尤其是落实制造业重点产业链高质量发展行动，为我们传统产业转型升级指明了方向。”市人大代表、万基控股集团有限公司副董事长兼总经理吴文君说。

“政府工作报告提出，要前瞻性构建现代化产业体系，大力发展新质生产力，尤其是落实制造业重点产业链高质量发展行动，为我们传统产业转型升级指明了方向。”市人大代表、万基控股集团有限公司副董事长兼总经理吴文君说。 “政府工作报告提出，要前瞻性构建现代化产业体系，大力发展新质生产力，尤其是落实制造业重点产业链高质量发展行动，为我们传统产业转型升级指明了方向。”市人大代表、万基控股集团有限公司副董事长兼总经理吴文君说。 吴文君表示，铝产业是我市传统支柱产业之一。万基控股充分发挥铝基产业链条优势，抢抓新能源产业风口，加速高端铝箔进口替代，迈入国内铝箔产业第一方阵。新的一年，万基控股将继续抢风口优结构，坚持项目为王，持续完善铝基产业链条，加快新质生产力培育，为构建具有洛阳特色优势的现代化产业体系贡献更大力量。 吴文君建议，要坚持以创新引领发展，深化“五链耦合”，通过发挥高能级创新平台优势，创新使用产业基金、科创基金，推动产业链发展项目化、清单化、图谱化，助推传统产业“链”接风口转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）