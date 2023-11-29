构建全市实验室联盟 实现高水平科技自立自强——访市人大代表查小琴

“去年，我市4家全国重点实验室重组入列，国家级创新平台达到108个。作为一名科技工作者，我十分振奋，更感到责任重大。”市人大代表、中国船舶集团有限公司第七二五研究所第六研究室副主任查小琴说。

“去年，我市4家全国重点实验室重组入列，国家级创新平台达到108个。作为一名科技工作者，我十分振奋，更感到责任重大。”市人大代表、中国船舶集团有限公司第七二五研究所第六研究室副主任查小琴说。

查小琴表示，进入新发展阶段，以科技创新引领现代化产业体系建设，实现高水平科技自立自强，都离不开高质量的创新平台支撑。她建议，依托洛阳集聚的创新平台优势，加快构建全市实验室联盟，搭建市实验室共享平台，更好促进各种创新资源充分共享和流动，以及各学科专业人才的交流，提升创新与产业高效匹配、高效协同，更好地促进科技成果与产业融合，为全市创新发展提供强有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）