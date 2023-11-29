创新经营方式 壮大农村集体经济——访市人大代表韩秋亮

“政府工作报告提出，要创新农村集体经济发展路径，促进村集体和农户‘双增收’，体现发展所需、民心所盼，让我为之振奋、信心满满。”市人大代表、木美土里生态农业有限公司洛宁分公司经理韩秋亮说。

“政府工作报告提出，要创新农村集体经济发展路径，促进村集体和农户‘双增收’，体现发展所需、民心所盼，让我为之振奋、信心满满。”市人大代表、木美土里生态农业有限公司洛宁分公司经理韩秋亮说。

韩秋亮说，壮大农村集体经济，是引领农民实现共同富裕的重要途径。他建议，拓展农村集体经济经营方式，依托国有企业平台，用市场化手段统筹配置政策、资金，带动集体经济快速发展；创新组织体系，推动地域相邻、产业相辅、优势互补的村庄联合，通过建立区域性党组织，探索共富公司、共富工坊模式，同向合力发展；发展合作经济，推进村党组织领办合作社建设，引导村集体和农民群众分别以资源、资产、资金等入股，发展适度规模经营或提供集约化服务，鼓励产业相近的合作社组建联盟，引导金融机构加大支持力度，培育壮大特色优势产业。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）