加快康养产业发展 满足群众多层次健康需求——访市人大代表牛莺歌

“政府工作报告提出，将完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务。作为一名基层医务工作者，这使我倍感振奋、备受鼓舞。”市人大代表、栾川县中医院心病科主任牛莺歌说。

“政府工作报告提出，将完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务。作为一名基层医务工作者，这使我倍感振奋、备受鼓舞。”市人大代表、栾川县中医院心病科主任牛莺歌说。 “政府工作报告提出，将完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务。作为一名基层医务工作者，这使我倍感振奋、备受鼓舞。”市人大代表、栾川县中医院心病科主任牛莺歌说。 近年来，洛阳高度重视康养产业发展，不仅在全省率先启动家庭病床改革试点工作，还积极推动各县区建设康养服务中心。牛莺歌认为，加快康养产业发展步伐，有利于洛阳进一步完善多层次医疗卫生服务体系。 牛莺歌建议，要制定符合实际的长远规划，出台促进医养融合相关政策，完善体制机制，引进“长护险”等医疗保险，缓解群众负担；强化养老服务要素保障，提供土地、资金、人才培训等支持，提升养老服务质效；更好发挥中医药在疾病治疗、预防、保健上的优势，推动“未病先防、已病早治、既病防变、愈后防复”理念深入人心，满足人民群众多层次多样化的健康需求。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）