强化新文旅内容产出 提升青年消费体验——访市政协委员李东

“走好新文旅产业发展之路，必须紧盯青年消费需求，通过创意表达把新需求转化成新产品新服务。”市政协委员、洛阳老故事文化传播有限公司董事长李东说。 “走好新文旅产业发展之路，必须紧盯青年消费需求，通过创意表达把新需求转化成新产品新服务。”市政协委员、洛阳老故事文化传播有限公司董事长李东说。 李东认为，目前我市新文旅产业年轻化消费场景、内容和品质与青年需求仍有差距。他建议通过音乐节、摄影展、汉服文化月、青年生活节、艺术灯光季等活动，为青年人提供展现自我、释放活力的社交舞台。加快塑造青年友好城市品牌，落实“洛阳IP联动计划”，融合城市IP和场景，从青年生活方式上探索、开发文旅产品，构建“洛阳文创产品故事包”。提供精细化城市服务，线下落地和升级青年消费空间，线上传播和分享时尚文化产品，支持贴合青年生活方式的业态发展，加快形成有利于青年创业创新的良好生态和浓厚氛围，让更多青年从“游洛”到“留洛”，让洛阳与更多青年双向奔赴共赢未来。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）