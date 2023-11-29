提升服务能力 满足老年人医养需求——访市人大代表姜克文

“政府工作报告提出，要完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务，这为我们下一步工作指明了方向。”市人大代表、市东方人民医院院长姜克文接受记者专访时表示。

“政府工作报告提出，要完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务，这为我们下一步工作指明了方向。”市人大代表、市东方人民医院院长姜克文接受记者专访时表示。

姜克文说，市东方人民医院高举公益性旗帜，坚持医疗和教学相长、防病和治病结合、医疗和医养并重。面对人口老龄化和失能半失能老人日益增长的医养需求，市东方人民医院探索医养结合工作，成立医养结合病区，目前已收住老人近700人次，其中失能半失能老人占98.78%。

“今年，市东方人民医院在保证医疗主业高质量发展的同时，将充分发挥医养结合先行者及市医养结合服务指导中心优势，进一步提升服务质量，改善服务环境，优化服务流程，提高服务标准，助力打造医养结合‘养老幸福圈’，满足我市失能半失能老人的医养需求。”姜克文表示。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）