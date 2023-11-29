加大特色产业扶持力度 提升农业农村现代化水平——访市人大代表楚小莉

“乡村振兴，产业先行。市政府工作报告提出，要融合发展特色富民产业，这让我们发展桑蚕产业更有信心了。”市人大代表、嵩县闫庄镇大朱村乡村运营师楚小莉说。

“乡村振兴，产业先行。市政府工作报告提出，要融合发展特色富民产业，这让我们发展桑蚕产业更有信心了。”市人大代表、嵩县闫庄镇大朱村乡村运营师楚小莉说。

围绕“绿水青山就是金山银山”的理念，去年，嵩县把绿色产业作为群众增收致富的突破口，因地制宜引导群众发展桑蚕产业，充分发挥龙头企业带动下的完整产业链条优势，抢抓新文旅风口，开设采摘、研学、露营等系列活动，带动当地群众和村集体双增收。

楚小莉建议，嵩县蚕桑产业资源禀赋优质，可加大对桑蚕特色产业的扶持力度，构建蚕桑特色产业供应链基地，整合创新力量打造产业链平台，提供更多的智慧支持和保障，助力高品质产品加快落地，持续抢占高端市场，加速实现富民特色产业融合发展，提高农业农村现代化水平。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）