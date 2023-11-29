提升服务创新业态 打造全国一流景区——市人大代表谭优

近年来，洛阳市围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，持续打造文旅消费新场景、新业态，受到全国游客好评和热捧。

近年来，洛阳市围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，持续打造文旅消费新场景、新业态，受到全国游客好评和热捧。

“作为洛阳旅游的重要组成部分，老君山景区将学习借鉴全市经验做法，持续将景区打造成为全国知名的一流景区。”洛阳市人大代表，老君山文旅集团导游、研学导师谭优说。

谭优认为，打造全国知名的一流景区，首先要在旅游服务质量上发力，全面提升景区各岗位服务意识和技能，强力规范各区域经营活动，以优质服务增强游客满意度和认同感。“老君山曾推出一元午餐、十年欠条、免费姜茶等‘宠客’服务。”谭优说，下一步，要将“宠客”行为贯穿到方方面面，让游客在老君山感受到不一样的“人情味儿”。

此外，谭优表示，当前年轻群体是旅游消费的主力军，要在特色新业态上再加码，深度开发夜爬项目潜力，实施金顶灯光秀提升工程，持续落地年轻化消费业态，借助新媒体平台加大宣传推广力度，打造老君山旅游产业化发展新的增长点，为洛阳文旅走红出圈作贡献。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹)