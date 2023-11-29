“真金白银”惠企政策助力企业跨越式发展 ——市人大代表李萌

“我们公司由长期亏损扭转为年纳税超过3000万元的高成长型、创新型企业，实现跨越式发展，与政府在‘万人助万企’活动中对我们企业的大力支持息息相关。”市人大代表、洛阳铜一金属材料发展有限公司总经理李萌结合企业发展，介绍企业在“万人助万企”活动中享受到的便利。

“我们公司由长期亏损扭转为年纳税超过3000万元的高成长型、创新型企业，实现跨越式发展，与政府在‘万人助万企’活动中对我们企业的大力支持息息相关。”市人大代表、洛阳铜一金属材料发展有限公司总经理李萌结合企业发展，介绍企业在“万人助万企”活动中享受到的便利。

“公司新厂区在不到一年时间内从破土动工到投产，孟津区委区政府给予极大的政策支持和帮助。”李萌表示，洛阳铜一金属材料发展有限公司新项目建设过程中，我市从项目用地、用电以及土地、规划、环评等各环节给予保障，为项目早日开工投产提供助力。

李萌介绍，洛阳相继出台了多项“真金白银”的惠企政策，结合企业特点，精准推送最新政策，每季度举办惠企政策集中宣讲会，帮助企业及时享受政策福利。此外，洛阳还推出青年人才生活补贴政策，便于公司引进高层次人才，加强人才队伍建设。

“建议进一步完善各项工作制度，健全长效机制，优化助企服务信息化平台，及时回应企业关切，提高助企服务效率。”李萌说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吕亚琪)