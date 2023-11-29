坚持差异化特色化 做大做强优势特色产业——市人大代表陈瑞生

“发展特色产业需要依托地方资源禀赋和传统种植优势，坚持差异化、特色化发展原则，做大做强优势特色产业。”洛阳市人大代表、洛阳恒曦农业开发有限公司董事长陈瑞生在回答记者提问时表示。

“发展特色产业需要依托地方资源禀赋和传统种植优势，坚持差异化、特色化发展原则，做大做强优势特色产业。”洛阳市人大代表、洛阳恒曦农业开发有限公司董事长陈瑞生在回答记者提问时表示。

陈瑞生和他所在企业，近年在洛阳市汝阳县三屯镇庙湾村大力发展林下杜仲土鸡养殖，打造“超级笨蛋”品牌，建立品牌网店，打通线上线下消费渠道。企业跟所在村集体，采取“村集体经济+企业+基地+农户”的生产合作模式，吸纳周边农户参与共享生生产技术和市场信息。随着销量增加，企业逐步扩大规模，已形成从孵化、饲养到加工、销售的完整链条。

“这几年，汝阳县大力推广‘汝阳花菇’‘汝阳红薯’等品牌，出台支持政策助推特色产业向规模化、标准化、品牌化发展，推动了农村一二三产业融合发展。”陈瑞生说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）