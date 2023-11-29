坚持新文旅发展理念 叫响“盛世隋唐”品牌——市人大代表魏潇潇

近年来，洛阳市大力发展新文旅产业，不断丰富文旅融合新产品新业态，持续叫响“盛世隋唐”品牌。
近年来，洛阳市大力发展新文旅产业，不断丰富文旅融合新产品新业态，持续叫响“盛世隋唐”品牌。
近年来，洛阳市大力发展新文旅产业，不断丰富文旅融合新产品新业态，持续叫响“盛世隋唐”品牌。
洛阳市老城区作为拥有“隋唐洛阳城宫城区”“洛邑古城”等优质文旅资源的城区，如何助力“盛世隋唐”品牌做大做强，洛阳市人大代表、老城区建安门街道党工委书记魏潇潇发表了自己的见解。
魏潇潇表示，当前汉服热持续升温，要积极推动“汉服+洛邑古城”特色IP转化为发展优势，对接汉服设计、销售平台，拉长建强汉服产业链，推动餐饮、民宿、摄影、妆造等相关产业快速发展，做好汉服产业文章，让汉服产业真正从“网红”变为“长红”。
“为进一步丰富游客体验，还要坚持把整个老城区作为汉服体验场景来打造。”魏潇潇说，要让游客穿着汉服在古城感受市井风情和烟火气息，见证古都中轴线的恢宏气象。
“除此之外，建议围绕‘特种兵旅游’等盛行文化，丰富考古盲盒、非遗手信等年轻化多元化文创产品，进一步加快智慧景区建设，不断丰富壮大新文旅业态。”魏潇潇说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）
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