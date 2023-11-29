当好协调参谋发挥桥梁作用 助力民营经济高质量发展 ——市人大代表刘俊伟

“行业商协会是党和政府团结凝聚广大民营经济人士的桥梁纽带，也是服务民营经济高质量发展的重要平台。”市人大代表、洛阳市汽车行业商会会长刘俊伟对民营经济发展十分关注。

“行业商协会是党和政府团结凝聚广大民营经济人士的桥梁纽带，也是服务民营经济高质量发展的重要平台。”市人大代表、洛阳市汽车行业商会会长刘俊伟对民营经济发展十分关注。 “行业商协会是党和政府团结凝聚广大民营经济人士的桥梁纽带，也是服务民营经济高质量发展的重要平台。”市人大代表、洛阳市汽车行业商会会长刘俊伟对民营经济发展十分关注。 在促进民营经济发展方面，商协会等组织如何更好发挥作用？刘俊伟给出意见建议。 他认为，一要优化行业商协会发展格局，逐步形成门类齐全、层次不同、覆盖广泛、作用明显的行业商会协会发展格局。二要完善行业商协会政策环境，充分听取相关行业商协会意见，支持和鼓励行业商协会参与公共事务，调动行业商协会吸引社会投资的积极性。三要建设行业商协会服务平台，探索搭建行业商协会服务全市经济发展的对接平台，做好牵线搭桥工作，通过信息化等方式实现快捷有效的对接。 “我们将继续当好协调参谋，发挥桥梁作用，为我市民营经济健康发展、高质量发展作出新的贡献。”刘俊伟说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吕亚琪)