坚持市场化运营 为乡里中心添动能——市人大代表王国杰

近年，洛阳市着力推动邻(乡)里中心建设，把公共服务送到群众身边。如何实现乡里中心市场化运营，为群众提供更优质服务？洛阳市人大代表、宜阳县香鹿山镇党委书记王国杰回答了记者提问。

近年，洛阳市着力推动邻(乡)里中心建设，把公共服务送到群众身边。如何实现乡里中心市场化运营，为群众提供更优质服务？洛阳市人大代表、宜阳县香鹿山镇党委书记王国杰回答了记者提问。

王国杰介绍，香鹿山镇坚持“需求导向、市场运营、群众参与、数字赋能”工作要求，对32个行政村的乡里中心、2个小区级邻里中心进行提升改造。

在建设过程中，香鹿山镇通过收集群众意见建议，集中设置便利超市、智慧药房、乡村大食堂、健身房等，统筹指导各村立足实际增设便民服务中心、托幼中心等功能室。构建起“党支部引领+运营公司运营+村集体经济合作社增收+入住业态盈利”的利益链接机制，实现32个行政村乡里中心服务项目社会化运营。同时，结合群众需求，构建了“兴农通+聚富通+产融云”模式，村民可以在手机端认领任务、获取积分，在乡里中心兑换服务等。

“我们将持续以强化基层党组织为引领，激发村民精气神，让乡里中心重塑振兴动能，为洛阳市乡村振兴增光添彩。”王国杰说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）