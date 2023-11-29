提升“链式思维” 撬动更多社会资本向风口产业布局——市人大代表王新莹

“近年来，市委市政府重点围绕提升国资布局优化能力、提升创新发展能力、提升服务战略发展能力、提升转型发展能力、提升国资监管能力等方面开启了新一轮国企改革。”市人大代表，洛阳轴承集团股份有限公司董事长王新莹高度关注国企改革相关问题。 “近年来，市委市政府重点围绕提升国资布局优化能力、提升创新发展能力、提升服务战略发展能力、提升转型发展能力、提升国资监管能力等方面开启了新一轮国企改革。”市人大代表，洛阳轴承集团股份有限公司董事长王新莹高度关注国企改革相关问题。 如何发挥国有资本投资运营企业投融资平台作用，开展“以投带引”，实现要素市场化配置？ 他建议，一是做强做大做优市属国有资本投资运营企业，通过产业投资、载体建设支持企业实现高质量发展和提质倍增；二是采取“产业投资+资本运作+载体支撑+项目运营”方式，以资源招引项目、以资本运营项目，围绕我市五大产业集群和十七条优势产业链，提升“链式思维”，加强与链主企业的合作，固链强链、补链延链，形成产业集聚效应；三是构建以“基金+直投”的多元化投资体系，支持市属企业联合头部机构设立产业基金、科创基金，撬动更多社会资本向风口产业等重点领域布局。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）