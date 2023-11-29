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市政协召开十四届七次常委会会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 08:55

　　昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次常委会会议。

　　会议审议了政协第十四届洛阳市委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)、关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议(草案)，并决定将上述草案印发各界别委员组协商讨论。

　　会议审议了补选政协第十四届洛阳市委员会副主席、常务委员候选人建议人选名单(草案)；政协第十四届洛阳市委员会第二次会议选举办法(草案)，大会选举总监票、副总监票、监票人、总计票、副总计票建议人选名单，并决定将上述草案印发各界别委员组酝酿讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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