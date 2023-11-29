市政协召开十四届七次常委会会议

昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次常委会会议。
昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次常委会会议。
昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次常委会会议。
会议审议了政协第十四届洛阳市委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)、关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议(草案)，并决定将上述草案印发各界别委员组协商讨论。
会议审议了补选政协第十四届洛阳市委员会副主席、常务委员候选人建议人选名单(草案)；政协第十四届洛阳市委员会第二次会议选举办法(草案)，大会选举总监票、副总监票、监票人、总计票、副总计票建议人选名单，并决定将上述草案印发各界别委员组酝酿讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605