创新求效 履职担当 为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献人大力量——洛阳市十六届人大常委会2023年工作综述

日月其迈，岁律更新。站在时间的节点上回望，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是市十六届人大常委会依法履职的第一年。

日月其迈，岁律更新。站在时间的节点上回望，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是市十六届人大常委会依法履职的第一年。

一年来，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，研究提出并践行人大工作要确保党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意的总体目标，推动立法、监督、代表作用发挥、新闻宣传、人大工作规范化制度化建设等各项工作取得新进展、新成效，以实干实绩实效为现代化洛阳建设作出积极贡献。

坚持党的全面领导 忠诚拥护“两个确立”

过去一年，市人大常委会以党的创新理论定向领航，在坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一中找准职责定位，确保人大工作始终沿着正确的政治方向坚定前行。

坚持“第一议题”制度。市人大常委会把学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为常委会组成人员履职第一步骤、代表培训第一课程。全年组织集体学习100余次，集体研讨30余次。

请示报告制度是贯彻执行民主集中制的有效工作机制，具有重要意义。市人大常委会党组制定完善加强常委会政治建设的意见、加强党风廉政建设规定等8项制度。其中，专门制定常委会党组向市委请示报告制度，确保人大工作始终在市委统一领导下依法推进。

坚持“小切口”立法 以良法保善治促发展

一年来，市人大常委会遵循人大立法“三原则”“四权限”，突出洛阳地方特色，出台法规决定11项，开展立法调研20余项。

加强立法队伍建设，与河南科技大学共建立法研究基地；组建城乡建设与管理等4个立法专家组，扩充立法专家库；坚持开门立法，将基层立法联系点从16个增加至30个，为高质量立法注入“源头活水”。

围绕中心大局推进特色立法。高效率制定出台《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》、关于促进洛阳特色餐饮发展的决定，为我市文旅高质量发展“保驾护航”；出台关于促进电子商务产业高质量发展的决定等，为我市经济发展赋能加力。

围绕民生关切推进创新立法。出台《洛阳市住宅物业管理条例》等，有效破解老旧小区物业服务不到位、监管责任不清晰等问题；出台关于邻里中心和乡里中心建设的决定，推动邻里(乡里)中心成为老百姓“家的延伸”；针对既有住宅加装电梯、“飞线”治理、电动自行车和共享单车管理、新能源汽车充电设施建设管理等出台决定，助力相关工作难题破解。

以高标准监督服务保障高质量发展

市人大常委会坚持寓监督于服务、支持、保障、促进之中，推动市委决策部署落地见效，助力群众急难愁盼问题有效解决。

聚焦机制方法创新，建立监督统筹机制，制定完善常委会议事规则、工作评议、专题询问等21项监督制度，确保形成监督闭环；在全省率先推出监督事项满意度百分制测评全覆盖，提升监督质效；积极探索联动监督，构建市县乡三级人大“一盘棋”监督格局；在全省人大系统率先制定暗访监督办法。

聚焦市委重大决策部署，紧紧围绕产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，结合重点项目、重要议题开展视察、调研、座谈等100余次，推动、督促整改问题380余个；创新出台全省首个监督司法工作办法等，推动人大监督依法依规、有章可循。

聚焦社情民意，针对教育开展专题调研，撰写的调研报告获评全省人大系统优秀调研成果一等奖；紧盯就业，重点监督职业培训体系建立、职业教育投入、农村职业培训等，督促整改问题11个；开展主城区排水管网改造、供水水质提升、养老服务体系建设等专项监督，推动民生工程加快实施。

充分发挥代表作用 凝聚强大智慧力量

一年来，市人大常委会用心用力用情，把代表来自群众植根群众的优势，转化为人大工作高质量发展优势。

建强代表履职阵地。在全省率先建立市县两级政务服务中心代表工作站16个，将全市227个代表联络站赋能提升为代表工作站；创新建立线上代表工作站，推行“代表亮码”“有事码上办”；在全国首创人大代表流动工作站。市委主要领导带头进站接待代表群众，与群众面对面沟通互动，共接待群众2.86万人次。

激发代表履职活力。在全省人大系统率先出台加强代表工作能力建设26条举措；开展人大代表与国家机关负责人“面对面”“五联系”“人大代表走洛阳”等活动。

强化议案建议办理。建立议案建议沟通协调和统筹督办机制，开展议案建议办理情况督导检查，创新代表向市人大反馈满意度办法，377件代表议案建议满意率达到100%，实现了“事事有答复”“件件有成效”。

全面加强新闻宣传 更加坚定制度自信

市人大常委会筑牢宣传思想主阵地，讲好新时代洛阳出彩故事、人大故事。新闻宣传工作获2023年度全省人大系统“出彩工作”、河南人大新闻奖优秀组织奖等荣誉。

构建新闻宣传工作大格局。成立由常委会“一把手”任组长的新闻宣传工作领导小组，设立新闻宣传办公室，构建全市人大新闻宣传工作“一盘棋”格局，制定出台考核激励等8项制度，组建120余人通讯员队伍，开展首届“洛阳人大好新闻”、新闻宣传先进单位、先进工作者评选。

坚持凝聚共识、汇聚力量、鼓舞士气、营造氛围的宣传导向，充分发挥新闻宣传“方向盘”“指挥棒”“扩音器”“助推剂”作用，推动人大各项工作高质量发展，汇聚各方支持参与人大工作的强大合力。

强化自身建设 推动人大工作提质增效

市人大常委会坚持以政治建设为统领，着力抓好管根本、利长远的基础性工作，创新完善制度机制，深化能力作风建设，为更好服务中心大局提供有力保障。

强力推进机关规范化建设。创新建立立法、监督、代表、新闻宣传、机关党务人事与后勤管理工作五项统筹协调机制，以创新思维制定、修订人大工作及机关管理制度75项，初步构建起适应新时代人大工作特点和需要的高效运行管理机制。

着力加强专业能力建设。坚持把学法懂法作为人大工作基本功，常态化开展宪法、监督法、代表法等学习研讨；开展立法能力建设、专委会作用发挥等专题调研，撰写高质量调研报告20余篇；举办市县人大常委会主任培训班，全面提升市县人大履职能力；出台市人大激励干部担当作为办法等，推动形成主动担当作为、竞相谋事干事的生动局面。

2023年，市人大及其常委会担当作为、履职尽责，紧跟市委中心大局，紧贴人民群众期盼，聚力推动人大各项工作高质量发展，人民代表大会制度彰显优势，全过程人民民主洛阳实践硕果累累。

回首方知行渐远，登高振奋再向前。2024年是新中国成立75周年，也是洛阳市人民代表大会成立70周年。新征程，新使命，新起点，市人大常委会将牢记嘱托、奋勇争先，创新求效、履职担当，不断提升履职能力和水平，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献人大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）