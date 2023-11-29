中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。

中国人民政治协商会议第十四届

洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

（2024年2月3日在政协第十四届洛阳市委员会第二次会议上）

孙延文

一、2023年工作回顾

2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，中共洛阳市委团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，向着重振洛阳辉煌的目标砥砺奋进，“四新一装备”风口产业全面起势，新文旅发展出圈出彩，跻身“顶流”，城市功能品质不断完善提升，乡村振兴绘就富民兴村“新画卷”，现代化洛阳建设迈出坚实步伐。

中共洛阳市委高度重视政协工作，切实加强对政协工作的全面领导，江凌书记、徐衣显市长多次对政协工作作出批示，带头参加市政协专题协商会。市委常委会专题听取政协党组工作汇报、研究审定年度协商工作计划，市领导带头领办督办重点提案、参加政协重要会议和协商活动，为我市政协工作高质量发展提供了有力支持。

在中共洛阳市委坚强领导下，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，深入学习领悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，积极践行全过程人民民主，紧紧围绕产业发展、城市提质、乡村振兴和民生改善等全市中心工作，充分发挥人民政协专门协商机构作用，推动发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为现代化洛阳建设作出了积极贡献。

(一)坚持党对政协工作的全面领导，广泛凝聚团结奋斗的强大合力。牢记政协之政是政治之政，认真贯彻落实习近平总书记对政协工作提出的“三个重要”要求，坚持把加强党的领导作为根本政治原则，把有效增进政治认同作为根本任务，把广泛凝聚共识作为中心环节，着力在加强思想政治引领中凝聚人心、汇聚力量。

(二)坚持围绕中心服务大局，紧紧聚焦现代化洛阳建设建言献策。牢记政协之协是协力之协，主动在党委政府工作大局中找准政协履职的切入点和着力点，协同打好协商、视察、提案、监督等履职“组合拳”，不断提高建言质量，以“有解思维”推动形成务实管用、体现政协独特视角的协商成果。

(三)坚持人民政协为人民，积极协助党委政府增进民生福祉。牢记人民政协初心使命，坚持民之所望、履职所向，紧紧抓住人民群众最关心最现实的问题进行深入协商，在助推解决一件件民生实事中，做到言为民所建、策为民所献、利为民所谋。

(四)坚持以创新引领政协工作，着力打造特色品牌和履职平台。牢记守正创新的思想真谛，准确把握政协主要工作是协商、工作方式是搭台、工作主旨是双向发力的实践要求，切实以理念创新促进协商质量提升。

(五)坚持不懈抓好政协自身建设，不断夯实履职尽责的能力基础。牢记强基固本的关键所在，坚决落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，注重发挥委员主体作用、专委会基础性作用和机关服务保障作用，筑牢政协工作的根基。

回顾一年来的履职实践，我们有六个方面的体会：一是必须坚持中国共产党的全面领导，这是人民政协必须恪守的根本政治原则。二是必须深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，这是做好新时代政协工作的根本遵循。三是必须准确把握人民政协性质定位，这是更好发挥专门协商机构作用的基石。四是必须坚持围绕中心服务大局，这是助力现代化洛阳建设的使命所在。五是必须坚持人民政协为人民的价值取向，这是永葆为国履职、为民尽责的情怀担当。六是必须坚持以理念创新引领政协工作高质量发展，这是确保政协事业永葆生机活力的动力源泉。

我们也清醒认识到，工作中还存在一些薄弱环节：围绕中心服务大局的深度和广度需要进一步拓展，凝聚共识的方式方法需要进一步创新，民主监督的制度机制需要进一步完善，提案质量和办理质量需要进一步加强，委员履职能力和协商成果转化需要进一步提升等，这些都要在今后工作中认真加以改进。

二、2024年工作安排

今年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年，做好政协工作意义重大。新的一年，市政协及其常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻中共二十大精神，认真落实中共洛阳市委部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，积极践行全过程人民民主，巩固拓展主题教育成果，以加强党对政协工作的全面领导为统领，以更好凝聚共识为主线，以推动协商成果转化运用为导向，以创新打造“三大协商平台”“五大履职品牌”为抓手，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，奋力在现代化洛阳建设的生动实践中书写精彩政协答卷。

(一)着力加强思想政治引领，广泛凝聚起现代化洛阳建设的磅礴力量。认真学习贯彻习近平总书记最新重要讲话指示要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚持党有号召政协有行动、党有要求政协抓落实，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，严格执行重大事项请示报告制度，持续加强政协党的建设，努力创建具有政协特色的“四强”党支部，全面提高“两个全覆盖”工作质效。进一步强化政协统战功能，制定出台《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》，认真落实专委会联系界别联系党派、政协委员联系界别群众制度，切实加强与党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，凝聚起战胜困难挑战的信心和共识，在河洛大地画出团结奋斗的“最大同心圆”。以新中国和人民政协成立75周年为主题开展特色系列庆祝活动，高水平办好世界客属第33届恳亲大会，用发展成就、优秀文化、共同事业感召人凝聚人，为现代化洛阳建设增添更多力量。

(二)充分发挥专门协商机构作用，在助力现代化洛阳建设实践中更加展现政协担当。精准把握大局大势，紧扣“三项重点工作”，持续推动实施五年大事要事和年度协商计划，高质量开展各类协商活动，增强建言资政“含金量”。聚焦产业发展，围绕“构建更加便民惠企的现代化市场监管体系”等开展专题协商，围绕“培育壮大我市智能农机装备产业链”“加强尾矿库综合利用”等开展重点调研，围绕“推动全市开发区高质量发展”等开展民主监督，助力加快构建现代化产业体系，大力发展新质生产力。聚焦城市提质，围绕“加快安置房建设”“积极应对城区人口发展变化趋势”等开展专题协商，围绕“推进老旧小区改造”“加快未来社区建设”“助推数字政府建设”等开展重点调研，围绕“加快推进公共交通一体化”“加快推进物业管理全覆盖”等开展民主监督，助力推动城市功能品质不断迈上新台阶。聚焦乡村振兴，围绕“乡里中心建设”等开展专题协商，围绕“构建市域生鲜乳供应体系”等开展微协商，围绕“遏制农村高价彩礼，推动婚嫁移风易俗”等开展重点调研，围绕“改善提升乡村人居环境”等开展民主监督，助力加快乡村全面振兴。聚焦文旅融合，围绕“加强涧西工业遗产历史文化街区保护利用”等开展专题协商，围绕“进一步提升河洛文化国内外影响力”等开展重点调研，围绕“推进‘沉浸演艺’项目建设”等开展重点视察，围绕“推动二里头遗址列入《中国世界文化遗产预备名单》”等开展民主监督，助力打造文旅文创新支柱。聚焦民生改善，围绕“强化食品安全监管”“推进学前教育规范普惠”开展常委会专题议政，围绕“让百姓在家门口享受优质医疗资源”等开展专题协商，围绕“统筹做好春节期间烟花爆竹燃放工作”“降低文艺青年创业保证金”等开展微协商，围绕“健全青少年运动员学训并重一条龙培训体系”“加快构建居家社区养老服务体系”等开展重点调研，围绕“强化公共场所消防安全管理”等开展重点视察，为持续增进民生福祉贡献政协智慧和力量。

(三)创新打造特色履职平台载体，持续探索全过程人民民主的洛阳实践。坚持把委员履职阵地建在离界别群众最近的地方，进一步搭建平台、创新载体、丰富形式，推动协商民主广泛多层制度化发展。建强“三大协商平台”。常态化组织“专题协商会”，聚焦全市中心工作和重大民生关切，注重发挥政协载体作用，为党政领导与各界人士平等协商、互动交流提供平台，推动凝聚共识与促进发展相统一。用活用好“委员会客厅”，聚焦企业发展和基层治理的实事难事，注重发挥委员履职主动性，小切口、高频次开展履职活动，促进政协协商同社会治理有机融合。提升“有事好商量”协商议事平台效力，聚焦基层群众身边小事，注重发挥政协工作召集人作用，畅通人民群众表达诉求、反映意愿、排忧解难的渠道，推动政协协商与基层协商双向赋能。擦亮“五大履职品牌”。以精品意识引领提案工作，探索开展政协委员和承办单位“双向评议”，加快构建“提、交、办、督、评”工作闭环，促进提案质量、办理质量双提升。用心用情做好反映社情民意信息工作，按照“早、快、准、好”的原则，广泛开展小切口专题调研，积极向党委政府反映社会各界愿望诉求，让社情民意“小信息”助力服务“大民生”。高水平办好“洛事好商量”电视协商栏目，精准选择群众关心的议题，鼓励委员深入一线协商解决问题、广泛凝聚共识，着力打造具有政协特色的百姓平台和“金字招牌”。灵活开展“微协商”活动，及时围绕社会热点问题，动态确定协商议题，快速反应、快速商定、快速落实，增强协商时效性。持续扩大“委员活动日”影响力，科学确定活动主题，坚持市县政协联动，鼓励各级政协委员走进界别群众开展形式多样的履职活动，让群众真切感受到委员就在身边、政协离自己很近。

(四)持续加强政协履职能力建设，不断焕发人民政协事业生机活力。政协委员和机关干部是政协工作的基本力量。坚持把提升履职能力、打造活力政协作为重中之重，有效激发“两支队伍”思想活力、创新活力、实践活力，以队伍建设新成效促进政协事业新发展。一是更好发挥政协委员主体作用。坚持以提升能力为主线，有针对性地加强产业发展、科技创新、资本运作、社会治理、互联网传播等领域知识的学习培训，持续增强“政治把握、调查研究、联系群众、合作共事”四种能力，主动适应现代化洛阳建设需要，真正做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。二是更好发挥专委会基础性作用。着力在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上下功夫，以课题为牵引，以调研为基础，以界别为桥梁，推动形成“一委一品”，切实成为人民政协履行职能的重要载体、联系委员的重要纽带、发挥专门协商机构作用的主要依托。三是更好发挥政协机关服务保障作用。对标一流机关、模范机关要求，以政治建设为统领，以锤炼作风为导向，以提升能力为根本，持续强化“把握大局大势、创新引领发展、深度研究工作、坚持有解思维”的意识，不断提升服务中心大局、服务政协委员、服务基层群众的水平，为充分发挥专门协商机构作用提供坚强保障。四是更好发挥政协制度独特优势作用。出台支持党派团体在政协发挥作用的具体措施，进一步规范提升建言资政、凝聚共识等实践成效，优化民主监督、大会发言、政协提案、知情明政等工作程序，用健全完善的制度机制来保障政治引领更加有力、协商建言更加有为、民主监督更加有方、凝聚共识更加有效。

各位委员、同志们，力量生于团结，辉煌源自奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持中共中央集中统一领导这个最高政治原则，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧紧围绕广泛凝聚共识这个终极目标，加快发展新质生产力，抓好高质量发展这个首要任务，在中共洛阳市委坚强领导下，锚定目标、真抓实干，同心合力、高效履职，为开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国和人民政协成立75周年！