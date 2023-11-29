更加奋发有为地推进现代化洛阳建设——热烈祝贺市十六届人大二次会议开幕

执着的目光永远向前，奋进的脚步永不停歇。

执着的目光永远向前，奋进的脚步永不停歇。

伴随着新春佳节即将到来的脚步，承载着700多万河洛儿女的期待，市十六届人大二次会议今天隆重开幕。这次大会是在全市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年召开的一次重要会议，是全市人民政治生活中的一件大事。开好这次会议，对于团结动员全市上下锚定目标、真抓实干，不断巩固和增强经济回升向好态势，奋力开创现代化洛阳建设新局面，意义重大而深远。我们向各位代表致以诚挚问候，对大会召开表示热烈祝贺！

时间铭记梦想的足迹，历史镌刻奋斗的功勋。回眸2023年，洛阳紧跟中央、省委步伐，加快建强副中心、形成增长极，牢牢扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，坚持用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，以稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的发展态势，推动现代化建设迈出坚实步伐。高成长性制造业和战略性新兴产业增加值分别增长7.7%、8.5%，光电产业、智能终端等4个产业集群营收增长15%以上，高新技术企业突破1400家，汉服经济全网“出圈”，7所现代化高中建成投用……一项项成绩的取得，是全市上下团结拼搏的结果，也离不开全市各级人大组织和广大代表的聚力奋斗。

高质量发展是现代化洛阳建设的首要任务，服务保障高质量发展是人大工作的重要着力点。过去一年，在市委坚强领导下，市人大及其常委会坚持“小切口”立法，为洛阳高质量发展提供法治保障；着力提升监督质效，服务保障中心大局；加强新闻宣传工作，奏响人民代表大会制度自信最强音；强化自身建设，在全省率先建立市县两级政务服务中心代表工作站、人大代表流动工作站，创新开展人大代表与国家机关负责人“面对面”“五联系”“人大代表走洛阳”等一系列接地气、察民情、聚民智、惠民生活动，架起了党和百姓间的“连心桥”。广大代表聚焦全市中心大局，从关注百姓“餐桌上的幸福”，到解决群众的“一键回家”；从“立法护花”让世界爱上洛阳，到“飞线治理”让城市“无线”美丽；从出台新能源汽车充电基础设施建设管理、既有住宅加装电梯等决定，到开展青年友好型城市、全民健康“治未病”、停车管理等立法调研……大事要事敢担当、善作为、更有为，为现代化洛阳建设作出了积极贡献。

今年是新中国成立75周年，我们又站在了一个特殊的历史节点上。当前和今后一个时期，是我们防范化解重大风险、有效应对经济下行压力的关键攻坚期，是以科技创新引领产业升级、加快实现转型发展的战略机遇期，也是积极融入新发展格局、在新一轮区域经济版图重构中赢得主动的重要窗口期。特别是市委明确把今年作为巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年，做好经济工作尤为重要。新的一年，新的奋斗，新的进发，尤其需要各位代表充分发挥来自人民、植根人民的优势，立足自身本职专长，积极主动担当作为，为洛阳推动高质量发展纳民意、集民智、聚民力，更加奋发有为地推进现代化洛阳建设。

众力并则万钧举，人心齐则泰山移。我们相信，各位代表一定会以高度的责任感和使命感，认真履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成大会预定的各项任务。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不负人民重托，调动一切可以调动的积极因素，团结一切可以团结的力量，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献！

预祝大会圆满成功！