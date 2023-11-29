民主集众智，团结铸辉煌。昨日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议在市会议中心隆重开幕。来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，围绕事关全市改革发展的重大问题和群众普遍关心的重要问题，协商议政、建言献策，共谋改革发展大计。

市政协十四届二次会议会场 李卫超 摄

市政协十四届二次会议开幕

江凌、徐衣显、杨骁、李保国等到会祝贺

孙延文作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告

民主集众智，团结铸辉煌。昨日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议在市会议中心隆重开幕。来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，围绕事关全市改革发展的重大问题和群众普遍关心的重要问题，协商议政、建言献策，共谋改革发展大计。

市政协主席孙延文，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协副主席陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周和大会秘书长罗克振在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、杨骁、李保国、王军、祁建峰、张玉杰、王森、徐超文、陈功、刁国泰、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦、余杰到会祝贺并在主席台就座。

往届市政协领导潘汉平、周宗良、杨炳旭应邀出席大会并在主席台就座。

受政协第十四届洛阳市委员会常务委员会委托，陈淑欣主持会议。本次大会应出席委员471名，实到委员433名，符合政协章程有关规定。

上午9时，大会开幕。全体起立，奏唱国歌。

孙延文向大会作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告。

孙延文在报告中说，2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，中共洛阳市委团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，向着重振洛阳辉煌的目标砥砺奋进，“四新一装备”风口产业全面起势，新文旅发展出圈出彩，城市功能品质不断完善提升，乡村振兴绘就富民兴村“新画卷”，现代化洛阳建设迈出坚实步伐。

孙延文指出，今年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年，做好政协工作意义重大。新的一年，市政协及其常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻中共二十大精神，认真落实中共洛阳市委部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，积极践行全过程人民民主，巩固拓展主题教育成果，以加强党对政协工作的全面领导为统领，以更好凝聚共识为主线，以推动协商成果转化运用为导向，以创新打造“三大协商平台”“五大履职品牌”为抓手，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，奋力在现代化洛阳建设的生动实践中书写精彩政协答卷。

孙延文最后强调，力量生于团结，辉煌源自奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持中共中央集中统一领导这个最高政治原则，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，抓好高质量发展这个首要任务，在中共洛阳市委坚强领导下，锚定目标、真抓实干，同心合力、高效履职，为开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国和人民政协成立75周年。

张伊民在会上作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告。

住洛省政协委员，市直有关单位的领导和国有大型企业、科研院所、驻洛高校、市属大专院校党委统战部门的负责同志等列席大会。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 郭飞飞)