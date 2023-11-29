精准建言出实招 广集众智谋发展——市政协十四届二次会议第二次大会委员发言摘登

抢抓新赛道、吸引青年来洛发展、建设未来社区……3日上午，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议举行第二次大会，6名政协委员进行大会发言，发表真知灼见，提出了很多具有针对性、操作性强的意见和建议。

抢抓新赛道、吸引青年来洛发展、建设未来社区……3日上午，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议举行第二次大会，6名政协委员进行大会发言，发表真知灼见，提出了很多具有针对性、操作性强的意见和建议。

●马宾委员

关键词：信创产业发展

马宾表示，当前全国信创产业蓬勃发展，我市推进信创产业发展各项条件趋于成熟。具体表现在，我市推进数字化经济发展的顶层设计日趋完备、数字化风口产业布局稳步推进、信创产业生态日趋多样等。借助数字经济新赛道，推进我市信创产业高质量发展势在必行。

马宾建议，要抓住国家政策机遇，落地信创生产企业，设计生产新一代信创终端产品，抢占全国市场。要顺应信创产业链条研发产品，通过研发信创软件、落地信创生态软件研发基地，带动本地科技型企业转型。要抢抓信创领域新技术标准契机，比如借助北斗系统实现卫星导航与位置服务产业生态体系的结合、拓展，推动信创产业集群做大做强。要做好产业配套，强化人才保障，联合信创头部企业落地信创生态适配基地，联合洛阳高校共同打造麒麟软件工坊，建设覆盖全省的人才服务基地，创建信创实验室，针对信创环境开发符合信创要求的办公软件，推动信创产业生态不断完善。

闫宁委员(代表民建洛阳市委会)

关键词：青年友好

闫宁说，近年来，我市致力于建设青年友好型城市，相关工作取得显著成果，但在城市品牌塑造、教育质量、社交娱乐活力等方面，与满足广大青年的需求相比还有一些差距。

就加强青年友好型城市建设，闫宁提议，要强化城市品牌塑造，彰显洛阳独特历史文化底蕴、自然环境和发展优势，向青年受众传播洛阳的烟火气、松弛感和人情味。要聚焦青年需求，拓展青年在洛阳求职、就业机会，重点开展省内及邻近省份青年人才引进工作，鼓励新兴产业和高科技企业在洛阳发展，加强与高校、科研机构合作，进一步加强科技产业社区和“智慧岛”、青年创新创业平台等创业载体建设，为青年人才创新创业提供有力支持。

文化创意产业、社交娱乐场所对青年具有独特吸引力。闫宁建议，要打造标杆式文创产业园区，壮大“汉服之都”周边产业，丰富文化创意活动，扩大文创产业规模，吸引更多年轻人参与其中。要积极推动时尚潮流消费街区和青年聚集地建设，培育多元化品质消费场所，积极策划“青年创意大赛”等时尚活动，提升城市知名度和美誉度，让更多青年在洛安居乐业。

任宏恩委员(代表九三学社洛阳市委会)

关键词：未来社区

“近年，我市以邻里中心建设为重要抓手，扎实推进社区治理工作，为未来社区建设打下了坚实基础。”任宏恩说，建议把未来社区与邻里中心建设结合起来，提升社区管理水平，让群众生活更便捷、更美好。

如何推动邻里中心、未来社区建设？任宏恩表示，在顶层设计方面，要成立专班强力推动，完善相关政策措施，打造独具特色的未来社区品牌。在满足群众需求方面，要根据不同人群的差异化需求，合理配置社区服务与空间，选定一批基础较好的社区开展试点创建，并在此基础上稳步推广。

在提升服务质效方面，任宏恩建议，要着力数智赋能，打造我市未来社区智慧平台，探索建立政府主导、政企共建、共同运营管理的数字化服务平台，促进社区“智慧”化发展。在运作方面，要坚持市场思维，以“满足需求”为关注点，重点对教育培训、餐饮购物、健康医疗、家政服务等核心场景开展市场化运营，鼓励开展总承包式、同类服务项目整体打包式运营，做好基层干部市场化运营培训，真正以市场思维创新推动社区服务长效运行。

●席恺委员(代表农工党洛阳市委会)

关键词：医疗保障

“基层经办服务能力偏弱、基层站点建设覆盖不全、智慧化建设水平有待提高等问题，仍然影响我市医保服务的便捷性、可及性。”席恺表示，服务群众“最后一公里”亟待打通。

就破解这些瓶颈问题，席恺建议，要构建医保经办服务标准化体系，以业务标准化引领业务规范化，抓好业务培训，培养一批政策明、流程清、业务精的基层医保明白人队伍，全面提升基层服务水平。

要把医保服务站点建设同邻里中心建设协同推进，以市、县区、乡镇(街道)、村(社区)四级经办服务站点为基础，充分发挥医院、药店、社区卫生服务中心、合作银行等基层网点分布广、可及性强的优势，将医保服务前移至医院、药店、企事业单位、高校等，进一步织密医保服务圈。要把基层医保服务能力提升建设，纳入政府民生实事考核，提供必要的人、财、物支持，为基层医保服务网点配备必要的智慧化终端设备，利用大数据跑路、通过信息化赋能，构建“小事不出村、大事不出乡、县区医保窗口兜底”的医保服务新格局。

●李洋洋委员(代表市工商联)

关键词：数字化改造

“我国高度重视数字经济发展，市工商联就我市民营企业数字化转型展开调研，基本摸清了现状和存在问题。”李洋洋说。

就调研情况来看，我市民营企业普遍存在对数字化认识不足、数字化技术应用不够、协同发展尚未形成、数字生态建设不足等问题，阻碍了企业数字化改造步伐。

“加快数字化改造，促进传统产业升级，是产业发展的必经之路。”李洋洋建议，要持续加大宣传培训力度，强化民营企业家数字化理念和思维，推动形成实施数字化改造共识。要坚持示范引领，推出一批数字化转型成功案例，进一步厘清转型内容、标准和赋能效果及督导评估办法，加快应用推广。要构建公共数字化平台，建立通用工具超市，减轻企业负担。要加强组织领导，统筹推进数字化转型工作。要涵养数字生态，加强企业数据资源协同与共享，推动民营企业向数字化转型发展。

●赵莹委员

关键词：优化营商环境

赵莹表示，当前，一流营商环境正在成为洛阳高质量发展的鲜明标识，但与先行地区相比仍有差距。建议打造“宜商留商稳商”的营商环境，让更多企业留洛、稳洛、兴洛。

赵莹认为，涉企政策落实有“堵点”、政务高效服务有“卡点”、司法营商环境有“弱点”、行政执法监管有“难点”是洛阳当前营商环境中仍然存在的问题。

赵莹表示，应探索企业家直接参与涉企政策制定工作，谋划制定项目企业攻坚期、上升期培育服务的持续配套政策体系，加大惠企政策落实力度，打造更加优质的政策环境。加强诚信政府建设、落实“无事不扰”、推行涉企柔性执法、畅通高层次人才流动渠道，为企业打造更加宽松的成长环境。深化司法体制改革、打造一站式线上服务平台、加强行业协会商会建设，打造更加完善的服务体系，以一流营商环境为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞）