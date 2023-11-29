3日上午，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议举行第二次大会，6名政协委员围绕“全面贯彻中共二十大精神，贯彻落实市委十二届五次全会精神，聚焦‘三项重点工作’、‘三个重要抓手’，更加积极有为推进现代化洛阳建设”这一主题进行大会发言，履行参政议政职能。

市政协十四届二次会议举行第二次大会

江凌讲话 徐衣显、孙延文出席

3日上午，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议举行第二次大会，6名政协委员围绕“全面贯彻中共二十大精神，贯彻落实市委十二届五次全会精神，聚焦‘三项重点工作’、‘三个重要抓手’，更加积极有为推进现代化洛阳建设”这一主题进行大会发言，履行参政议政职能。

市委书记江凌应邀出席会议，听取委员意见和建议。徐衣显、王军、张玉杰、韩治群等出席会议。

市政协主席孙延文，市政协副主席陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周和大会秘书长罗克振出席会议。会议由魏险峰主持。

会上，马宾委员作题为《抢占数字经济新赛道 推进信创产业高质量发展》的发言，闫宁委员代表民建洛阳市委会作题为《以“友好之城”待“有为青年”》的发言，任宏恩委员代表九三学社洛阳市委会作题为《以未来社区统领邻里中心建设 让居民生活更美好》的发言，席恺委员代表农工党洛阳市委会作题为《健全制度 多元合作 打通医保经办服务最后一公里》的发言，李洋洋委员代表洛阳市工商联作题为《加快我市民营企业数字化转型 促进民营经济高质量发展》的发言，赵莹委员作题为《深化综合配套改革 打造“宜商留商稳商”营商环境》的发言。

江凌对各位委员的发言给予充分肯定，要求相关部门认真梳理、深入研究、积极采纳，切实把委员们的真知灼见转化为推动现代化洛阳建设的有效举措和实际行动。他强调，要聚集“四新一装备”，积极抢占信息技术应用创新产业等新赛道，在新型电子元器件、应用软件开发等细分领域取得更大成果，塑造区域竞争新优势。要深刻把握产业赛道变化、区域发展极化分化、区域人口增减变化等大局大势，更多关注青年群体就业取向、生活需要、发展需求，大力发展青年友好型产业，丰富沉浸式消费场景，营造更有利于创新创业的浓厚氛围，让更多年轻人在洛安居乐业。要把握人民群众对未来社区、公共服务的新需求，积极布局建设未来社区，提升邻里中心服务质效，推动洛阳城市功能品质迈上新台阶。要加大医保改革力度，搭建线上服务平台，构建长效监管机制，着力解决在跨区域结算、基层业务办理便利化等方面存在的问题，更好保障群众就医需求。要深刻认识数字化转型重要意义，用好支持政策，引导民营企业家实施数字化改造，积极引进第三方专业机构，拓宽投融资渠道，引导和帮助民营企业在数智化转型中实现跨越式发展。要持续优化营商环境，对标先行地区，聚焦短板弱项，深入开展“万人助万企”活动，推动行政效率不断提高、法治环境不断优化、市场化水平不断提升、产业生态不断完善，助力更多企业做大做强做优。

部分住洛省政协委员列席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞 李三旺)