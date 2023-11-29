市十六届人大二次会议主席团举行第一次会议

3日下午，新选出的市十六届人大二次会议主席团举行第一次会议。 3日下午，新选出的市十六届人大二次会议主席团举行第一次会议。 会议首先决定了大会表决议案办法。接着，会议推选江凌、杨骁、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、李书杰为大会主席团常务主席。 随后，在大会主席团常务主席江凌的主持下，会议决定了大会副秘书长人选，决定了大会日程，决定了大会议案处理规定。 会议表决通过了大会选举办法草案、市十六届人大有关专门委员会组成人员人选表决办法草案，并提请各代表团审议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)