筑好引“凤”巢 招才竞相归——访市政协委员张建

“青年因城市而聚，城市因青年而兴。我们应重点培养、孵化洛阳青年人才，重视洛阳籍在外的青年人群体，筑好引‘凤’巢，招才竞相归。”市政协委员、市民间收藏家协会会长张建表示。

“青年因城市而聚，城市因青年而兴。我们应重点培养、孵化洛阳青年人才，重视洛阳籍在外的青年人群体，筑好引‘凤’巢，招才竞相归。”市政协委员、市民间收藏家协会会长张建表示。

张建建议，要加强关爱与关怀，摸清辖区在外求学研究生所在城市、学校以及研究方向等信息，适时送去温暖问候，让青年人才更好地追逐梦想、实现价值。要利用学生寒、暑假定期组织“青年论坛”，为青年人才搭建展示研究成果的平台，让他们为洛阳发展建言献策。要鼓励本地企业结合自身需求，提前对接相关专业青年人才，通过提供奖补等方式，吸引更多洛阳籍青年人才返乡发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）