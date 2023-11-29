深入实施种业振兴 确保饭碗牢牢端在自己手中——访市政协委员张旭光

目前，我市有十余家种子企业、十万亩左右种子基地，每年产出5000万公斤左右优良小麦种子，培育出小麦新品种6至8个。

目前，我市有十余家种子企业、十万亩左右种子基地，每年产出5000万公斤左右优良小麦种子，培育出小麦新品种6至8个。

市政协委员、河南省杰琳农业科技有限公司总经理张旭光认为，尽管我市的科技兴农、种业振兴工作有了长足发展，但也存在育种技术落后、科研资金不足、农业技术人员缺乏等问题。

“要深入实施种业振兴，确保饭碗牢牢端在自己手中。”张旭光建议，要坚持以企业为育种创新主体，引导其与高校、科研院所共同构建协同高效的科技创新平台，促进育种技术由“经验育种”向“精确育种、智能育种”转变；要设立市级种业发展专项资金，重点支持种业科技创新、种质资源收集鉴评、共享平台建设、科技成果转化等；要健全种业振兴人才支撑政策体系，建立成果导向型种业人才评价机制，让种业科技人才在洛阳落地生根。同时，要持续完善种业科技成果转化服务体系，强化种业知识产权保护力度，打造种业振兴企业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）