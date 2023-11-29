创新金融服务 支持洛阳新文旅产业发展——访市政协委员潘勇

“商业银行应持续加大对文旅产业的金融支持力度，坚持以创新引领发展，注重金融综合赋能，为洛阳走好新文旅产业发展之路贡献更大的金融力量。”市政协委员、中国工商银行河南省分行副行长兼洛阳分行行长潘勇说。

“商业银行应持续加大对文旅产业的金融支持力度，坚持以创新引领发展，注重金融综合赋能，为洛阳走好新文旅产业发展之路贡献更大的金融力量。”市政协委员、中国工商银行河南省分行副行长兼洛阳分行行长潘勇说。

潘勇表示，要加大信贷融资服务，围绕重点企业、重点项目提供融资保障，支持文旅供给端建设需求，满足文旅消费端金融需求，使游客愿消费、企业得实惠。要加大金融服务创新，鼓励金融机构优化信贷准入和授信政策，鼓励金融机构结合洛阳区域文旅产业特色禀赋，主动对接文旅产业发展中的金融需求，创新金融产品，满足文旅企业个性化、综合化金融需求。要加大服务体系建设，推进重点文旅企业规范化建设，完善风险分担机制，强化“政银担”文旅合作模式，保障文旅产业发展需要。要加大专业团队建设，提高文旅主体运营品质。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)