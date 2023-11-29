持续开展“万人助万企” 助力企业高质量发展——访市政协委员刘继鹏

“我主要关注中小微企业的发展。”市政协委员、洛阳美锐克机器人科技有限公司董事长刘继鹏说，今年是我市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，洛阳持续对民营企业和中小企业的帮扶支持，提振了企业的发展信心。

“我主要关注中小微企业的发展。”市政协委员、洛阳美锐克机器人科技有限公司董事长刘继鹏说，今年是我市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，洛阳持续对民营企业和中小企业的帮扶支持，提振了企业的发展信心。

刘继鹏建议，我市金融机构要积极对接税务、电力等部门，全方位获取民营企业的经营状况，对信用等级良好、符合国家政策的风口产业、高新技术企业、专精特新企业释放授信额度。同时，持续深入开展“万人助万企”活动，支持企业发展壮大。

此外，刘继鹏希望我市的龙头企业能充分用好“高端化、智能化、绿色化”三大改造项目的政策奖励资金，发挥对供应链、产业链上下游企业的引领带动作用。依托政府已搭建的产销对接平台，带动中小微企业创新发展，助其扩大规模、提升竞争力。鼓励企业进行技术创新、产品升级和市场拓展。引导本地企业做大做强做优，培育和发展具有优势的产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）