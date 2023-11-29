切实推进“双碳”战略 加速企业绿色转型——访市政协委员孙富强

“绿色低碳转型是企业高质量发展的必由之路。”市政协委员、中信重工液压润滑研究所所长孙富强说，洛阳作为“一五”时期国家重点建设的工业城市，切实推进“双碳”战略，加速企业绿色转型，更具重要意义。

“绿色低碳转型是企业高质量发展的必由之路。”市政协委员、中信重工液压润滑研究所所长孙富强说，洛阳作为“一五”时期国家重点建设的工业城市，切实推进“双碳”战略，加速企业绿色转型，更具重要意义。

孙富强认为，坚定不移地走绿色低碳发展之路是加速洛阳经济发展的重要支撑。具体来说，要加强绿色产业创新平台的建设，推动绿色新兴产业上下游企业产业链的集聚和形成，加快打造“平台+场景+生态”的新业态；加大关键核心技术的联合攻关，助推高校与企业深入结合，细化重大科技创新项目专项支持方向，探索长周期、稳定资助的科技项目资助模式；加大专业技术人才的引进，形成“引进人才——培育企业——带动产业”的链式效应，同时借助青年友好型城市建设，留住人才，为新产业的发展积蓄力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）